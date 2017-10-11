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Эксперт: США пытаются "девальвировать" победу России над боевиками в Сирии

14:4311.10.2017
(обновлено: 14:45 11.10.2017)
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© AP Photo / APTVВоенные США занимают позиции в деревне Дарбасия, СирияВоенные США занимают позиции в деревне Дарбасия, Сирия
© AP Photo / APTV
Минобороны РФ обвинило США в саботаже мирного процесса в Сирии, а также в "избирательной слепоте" по отношению к террористам. Эксперт Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцам выгодно затягивать процесс урегулирования ситуации в САР.

Около шестисот боевиков проникли в южную зону деэскалации с подконтрольной США территории, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации", – отметил он.

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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По словам Конашенкова, "всю ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона".

Также он рассказал о "странном случае", связанном с прибывшими в южную зону боевиками. По словам представителя Минобороны, еще 2-3 октября около шестисот боевиков из лагеря беженцев "Рукбан" организованно выехали на внедорожниках в западном направлении и, преодолев более 300 километров, въехали через бывший таможенный пункт "Тафас" в южную зону деэскалации (провинция Дераа).

"По очередному "странному" совпадению, практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая, с грузом 60 тонн, – в Кхель", – отметил генерал. Всю гуманитарную помощь выгрузили у приехавших из Эт-Танфа боевиков.

Боевики Исламского государства в окрестностях Мосула, Ирак
© AP Photo / Militant website
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Конашенков также напомнил, что Вашингтон до сих пор не объяснил, как через подконтрольную США зону в сирийском Эт-Танфе просочились на пикапах около трехсот боевиков ИГ*. Впоследствии эти террористы попытались заблокировать трассу Дамаск – Дейр-эз-Зор, по которой ведется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению.

В Минобороны предложили США объяснить подобную "избирательную слепоту" в отношении "действующих у них под носом в Сирии боевиков".

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Минобороны об "избирательной слепоте" США в Сирии.

"Россия открыто потребовала у США объяснений, какие цели они преследуют: либо вы боретесь с ИГИЛ*, либо вы пытаетесь использовать террористов в своих геополитических интересах. Сначала США на весь мир заявляют, что самое главное – это борьба с терроризмом, а когда дело подходит к уничтожению террористов, они стараются как-то сохранить их, чтобы не дать разрешить сирийский вопрос. США пытаются не дать России и правительству Сирии достигнуть реальной победы, тем более, в короткие сроки. Ведь чем больше затягивается этот процесс, тем больше девальвируется эта победа. То есть чем дольше будет эскалация напряжения и незавершенность военной операции в Сирии, тем выгоднее США. Примерно ту же ситуацию мы видели и в Афганистане… Но США придется отвечать за свои дела", – сказал Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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