Депутат ГД: Земан "мягко стелет" для жесткой посадки западного сообщества

Премьер Чехии Богуслав Соботка заявил, что позиция президента Милоша Земана по Крыму противоречит политике чешского кабинета. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik назвал заявление Земана "пробным шаром".

Чешский премьер Богуслав Соботка написал в Twitter, что выступление главы республики Милоша Земана в ПАСЕ противоречит внешней политике страны. Он подчеркнул, что президент не имел на это мандата от чешского правительства.

Во вторник Земан заявил, что присоединение полуострова к России – это свершившийся факт. Он об этом говорил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Земан напомнил слова бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

"Если будет диалог между Россией и Украиной, я – это моя точка зрения – считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", – сказал чешский президент.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление Земана стало своего рода "пробным шаром".

"Высказываясь о Крыме, президент Чехии "мягко стелет" для жесткой посадки летающего в облаках западного сообщества. Главный посыл в том, что Крым – это Россия, и воевать из-за него с русскими никто не станет. А все остальные предложения – для официального Киева, чтобы их удар не хватил от его неожиданного заявления. Впрочем, Киеву – что в лоб, что по лбу: все едино. Им и газ подавай, и Крым верни, и власть в России поменяй. Нужно заметить, что Запад от России подобных вещей не то что не требует – даже не надеется. Так что, думаю, заявление Милоша Земана – это такой пробный шар, рассчитанный на европейское общество, которому президент Чехии пытается вбить мысль, что плохой мир всегда лучше войны", – сказал Руслан Бальбек.

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