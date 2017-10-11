Ганжара: у всех европейских делегаций после посещения Крыма позиция одна

Глава норвежской делегации, посетившей Крым, Хендрик Вебер пообещал приложить все усилия, чтобы донести до европейцев, что полуостров – не опасная и не оккупированная территория.
"По возвращении домой мы будем продолжать нашу работу и развивать отношения между Россией и Норвегией. Мы будем писать статьи и использовать наши контакты, чтобы убедить людей, что Крым – не опасная и не оккупированная территория. На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым – это часть Российской Федерации", – заявил РИА Новости Вебер.
По его словам, норвежцы лично удостоверились в том, что крымчане не желают возвращаться в состав Украины.
"Мы должны убедить нашего министра иностранных дел, что ситуация состоит не так, как они ее себе видят, говоря о возвращении Крыма обратно на Украину. Что же тогда делать с крымчанами, простыми людьми, которые не желают этого? Нам открыто понятно, что это было волеизъявление людей и желание жить так, как они живут сейчас в составе Российской Федерации", – подчеркнул Вебер.
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что такая реакция уже стала привычной.
"Феномен в том, что каждая европейская делегация, если, конечно, с самого начала не имеет четких идеологизированных установок, после посещения нашей республики прекрасно понимает, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Они понимают, что выбор, который сделали крымчане в 2014 году, был абсолютно искренним, и на сегодняшний день он не изменился. И чем больше европейских делегаций, представителей международного сообщества будут посещать нашу республику, тем громче будет звучать эта позиция в мире. Потому что после посещения полуострова не может быть другой позиции. И какую бы пропагандистскую работу ни вели бы западные СМИ или представители евробюрократии, это ни на что не повлияет", – сказал Владислав Ганжара.
Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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