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Ганжара: у всех европейских делегаций после посещения Крыма позиция одна

13:0411.10.2017
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© РИА Новости / Максим ГрозновГлава прибывшей в Крым делегации Норвегии Хендрик ВеберГлава прибывшей в Крым делегации Норвегии Хендрик Вебер
© РИА Новости / Максим Грознов
Норвежская делегация намерена убедить Запад, что Крым – часть России. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что такая реакция европейцев крымчан не удивляет.

Глава норвежской делегации, посетившей Крым, Хендрик Вебер пообещал приложить все усилия, чтобы донести до европейцев, что полуостров – не опасная и не оккупированная территория.

Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Ганжара: представления европейцев о ситуации в Крыму меняются
Это первый визит в Крым крупной делегации из Норвегии после воссоединения полуострова с Россией. Поездка рассчитана на семь дней и завершится 12 октября. В состав группы вошли 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Как отмечал Вебер, владеющий строительной компанией "Бетонгрехаб Вест", правительство Норвегии не рекомендовало им посещать Крым, но это не помешало поездке.

"По возвращении домой мы будем продолжать нашу работу и развивать отношения между Россией и Норвегией. Мы будем писать статьи и использовать наши контакты, чтобы убедить людей, что Крым – не опасная и не оккупированная территория. На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым – это часть Российской Федерации", – заявил РИА Новости Вебер.

По его словам, норвежцы лично удостоверились в том, что крымчане не желают возвращаться в состав Украины.

"Мы должны убедить нашего министра иностранных дел, что ситуация состоит не так, как они ее себе видят, говоря о возвращении Крыма обратно на Украину. Что же тогда делать с крымчанами, простыми людьми, которые не желают этого? Нам открыто понятно, что это было волеизъявление людей и желание жить так, как они живут сейчас в составе Российской Федерации", – подчеркнул Вебер.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что такая реакция уже стала привычной.

"Феномен в том, что каждая европейская делегация, если, конечно, с самого начала не имеет четких идеологизированных установок, после посещения нашей республики прекрасно понимает, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Они понимают, что выбор, который сделали крымчане в 2014 году, был абсолютно искренним, и на сегодняшний день он не изменился. И чем больше европейских делегаций, представителей международного сообщества будут посещать нашу республику, тем громче будет звучать эта позиция в мире. Потому что после посещения полуострова не может быть другой позиции. И какую бы пропагандистскую работу ни вели бы западные СМИ или представители евробюрократии, это ни на что не повлияет", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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