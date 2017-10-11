Политолог: действия Киева лишь подогревают "националистические страсти"

В России заочно осудили четырех украинцев за нападение на российские дипломатические учреждения. Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что Киев не делает ничего, чтобы снизить градус антироссийской агрессии на Украине.

Суд заочно арестовал четырех украинцев, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко причастны к нападению в 2014 году на российское посольство в Киеве. Они принимали активное участие в умышленной порче имущества дипмиссии, кроме того, Назаренко надругался над российским флагом. Депутат Рады Владимир Парасюк в марте 2016 года участвовал в атаке на генеральное консульство во Львове и также осквернил российский флаг.

Следствие собрало достаточно доказательств, в том числе видеозаписей из открытых источников и результатов судебных экспертиз. Постановления об аресте вынесены по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".

Назаренко и Парасюка также обвиняют по статье "Надругательство над государственным флагом Российской Федерации". Их объявили в международный розыск.

Как отметила Петренко, на Украине долгое время проводятся собственные расследования, однако до сих пор ни одного из виновных не привлекли к ответственности. При этом украинская сторона фактически отказалась исполнить запросы российского следствия о правовой помощи.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает, что нападение на российские дипмиссии было спровоцировано агрессией к РФ, которая подогревается, в том числе, киевскими властями.

"Во время Майдана был всплеск "националистического угара", и сейчас взрывчатая энергия этой агрессии остается. Потому что по большому счету украинское руководство не делает ничего в сфере государственной национальной политики, которая разряжала бы эту энергию. А Россия – это традиционное для Украины направление проявления этого "угара". К тому же вся эта риторика по закону о реинтеграции Донбасса еще больше подогревает националистические страсти в плане чуть ли не силового решения этой проблемы. Кроме того, последнее предложение запретить выезд украинцам в Россию…", – сказал Александр Форманчук в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что нападения на российские диппредставительства на Украине продолжатся.

"Мы видим, что эскалация ненависти к России продолжается и порождает ту агрессию, ту энергию, которая рано или поздно выливается в такие акции, как нападение на российское посольство и т.д. Я не исключаю, что зимне-весеннее обострение, особенно к весне, будет неизбежно. И я не исключаю повторения подобных акций (нападение на дипмиссию РФ на Украине). Потому что, повторюсь, на уровне государства на Украине не делается ничего, чтобы понизить градус этой агрессивной энергии", – считает политолог.

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