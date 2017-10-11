Эксперт о ситуации вокруг Ирана: для США и Британии "поменялась лишь буква"

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили, как помешать Ирану "завладеть ядерным оружием". Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Лондон и Вашингтон рассматривают этот вопрос гораздо шире.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили, как не позволить Ирану заполучить ядерное оружие, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

Ранее офис британского премьера сообщил, что Мэй заявила о намерении Лондона соблюдать договоренности с Ираном по ядерной программе (ИЯП).

"Президент Трамп подчеркнул необходимость совместной работы над тем, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за злонамеренные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку ракет, которые представляют собой угрозу", – говорится в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании споров по ИЯП. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее санкции. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана. По словам представителя Даунинг-стрит, Мэй и американский президент также обсудили этот вопрос.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что проблема вокруг Ирана неслучайно обсуждалась Трампом именно с британским премьером.

"Великобритания – главный и почти единственный собеседник США в обмене мнениями по самым главным для Америки вопросам войны и мира. Лондон был привлечен Вашингтоном в качестве соучастника в решении вопроса так называемой вины Ирака перед атакой на эту страну. Все до сих пор помнят о классической пробирке с белым порошком, которая должна была стать неким доказательством того, что Ирак производит оружие массового поражения. Сегодня – та же схема, та же пара, но уже в новом персональном составе: Трамп и Мэй обсуждают, как не позволить Ирану – одна буква только поменялась – производить ядерное оружие. И, наверное, сегодня противникам Ирана уже не нужны будут особые доказательства, даже те самые пробирки с белым порошком", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, обсуждая ситуацию вокруг Ирана, Трамп и Мэй рассматривают вопрос гораздо шире.

"Все эти движения со стороны Лондона и Вашингтона происходят на фоне тяжелой обстановки вокруг КНДР. То есть, видимо, Вашингтон идет на то, чтобы абсолютно запечатать для третьих стран все возможности для производства какого-то оружия, даже не массового поражения, не ядерного, а любого оружия, чтобы защитить себя в этой сложнейшей обстановке. Наверное, с этой целью сейчас проводятся эти консультации. Можем сделать вывод, что геополитическая дестабилизация будет продолжаться", – отметил Григорий Трофимчук.

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