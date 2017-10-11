Мнение: вопрос о независимости Каталонии останется "законсервированным"

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

Глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент приостановить провозглашение независимости. Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik предположила, как могут дальше развиваться события.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункарес, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости. Документ также подписали депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата, сообщает телеканал 24 Horas.

Ранее, выступая на заседании парламента с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании самостоятельного государства.

Однако затем Пучдемон призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры". Пучдемон также призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала сообщил, что заявление Пучдемона о независимости не может считаться действительным. "Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил глава минюста.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik предположила, как могут дальше развиваться события.

"Правительство Каталонии, подписав декларацию независимости, приостановило ее действие. Это дает право сесть за стол переговоров с центральным правительством, соблюдая законы Испании, и каким-то образом разрешить кризис в отношениях. Но не думаю, что Каталонии выйдет из состава Испании, и Евросоюз это поддержит – это будет происходить с нарушением испанского и европейского законодательства. Скорее всего, вопрос так и останется в законсервированном состоянии. Будут переговоры, уступки, больше независимости Каталонии, но все-таки она, скорее всего, останется в границах Испании", — сказала Мария Ярмуш.

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