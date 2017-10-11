Мнение: в США есть тот, кто точно повел бы к "третьей мировой", но не Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова о возможности третьей мировой войны. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, чем вызваны эмоциональные заявления в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить Соединенные Штаты "на путь к третьей мировой войне". Заявление президента приводится на сайте Белого дома.

"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.

Ранее глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что Дональд Трамп действует на президентском посту так, будто он продолжает играть босса в своем реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice). По его словам, таким поведением президент может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это предположение сильно преувеличено.

"Парадоксально: прошел год с тех пор как избрали Трампа, но нет консенсуса в Вашингтоне относительно и внутренней, и внешней политики США. Конечно, комментарий Боба Коркера о том, что Дональд Трамп ведет Америку к третьей мировой войне, это очень большое преувеличение. С моей точки зрения, американский народ сделал правильный выбор год назад, когда выбрал не Хиллари Клинтон. Вот уж кто повел бы и свою страну, и весь мир к третьей мировой войне", — сказал Александр Домрин.

Эксперт предположил, что мог иметь в виду Дональд Трамп, говоря о неверном пути, по которому вели страну предыдущие администрации.

"Трамп, скорее всего, имел в виду очень слабую внешнюю политику своего предшественника Барака Обамы. Сейчас Трамп отказывается от некоторого наследия Обамы, но это – половинчатые меры. Пока у Америки нет своей внешней политики, и это крайне прискорбно. Потому что, даже если бы эта политика была более жесткой, она была бы более понятной. Правильный путь для Америки – по крайне мере, тот, который Трамп пытался предложить в ходе избирательной кампании, – это концентрация на внутренних проблемах США. Этих проблем выше крыши. За это и избрал американский народ Трампа, который говорил, что надо прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран. Но сейчас у него этого не получается", — отметил Александр Домрин.

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