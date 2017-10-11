Политолог о споре политиков Чехии по Крыму: эта разноголосица неудивительна

Чешский премьер Богуслав Соботка раскритиковал слова президента страны Милоша Земана о Крыме. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков прокомментировал разницу во мнениях чешских политиков.

Чешский премьер Богуслав Соботка заявил, что выступление президента республики Милоша Земана в ПАСЕ противоречит внешней политике Чехии, а санкции ЕС против России зависят от выполнения минских договоренностей.

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине вызвали бы войну в Европе. В то же время он предложил Москве выплатить Киеву компенсацию за полуостров и подчеркнул, что присоединение Крыма к России — свершившийся факт.

"Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить", — написал Соботка на своей странице в социальной сети Twitter.

Заявление Земана прокомментировали и в Крыму. Вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, российский статус не может ставиться под сомнения, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

По его словам, желание крымчан жить в составе своей исторической родины, России, недопустимо измерять никакими материальными выгодами.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал разницу во мнениях чешских политиков.

"Разноголосица, которую мы услышали из Чехии, когда президент и премьер высказывают прямо противоположные мнения по отношению к Крыму и России, неудивительна. Расколота не Чехия – расколот весь Запад. Россия является "оселком", который выявляет это. А раскол идет между глобальными силами и национальными. Как бы кому-то ни хотелось, Россия – это часть Запада, часть христианской цивилизации и Европы. С этим ничего сделать нельзя. Поэтому попытки делить Россию и Запад по этому принципу несостоятельны", — отметил Леонид Крутаков.

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