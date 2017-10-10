Эксперт: заявление в ЕК по "Северному потоку-2" – признание очевидного

У ЕС нет правовых возможностей блокировать "Северный поток-2", заявила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер. Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это не остановит противников проекта.

Еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что у ЕС нет правовых возможностей остановить или блокировать проект "Северный поток-2".

Ранее во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с Вестагер высказала мнение, что газопровод "Северный поток-2" противоречит энергетическим целям ЕС, а также повысит в будущем зависимость Европы от газа "Газпрома".

"Как сказал председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, "Северный поток-2" не является проектом европейских интересов. Мы признаем, что у нас нет правовых возможностей преградить путь проекту, но у нас есть правовые основания для обеспечения непопадания "Северного потока" в правовой вакуум", – сказала на конференции Вестагер.

Она отметила, что если что-то и случится, то "было бы хорошо иметь договоренность о том, что делать с инфраструктурой".

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление еврокомиссара.

"Заявление госпожи Вестагер можно расценить, как признание очевидного. Что проект "Северный поток-2", как, впрочем, и другие трансграничные газовые проекты, по которым планируется транспортировать газ в Европу, не являются объектом регулирования со стороны европейского антимонопольного права. Потому что на них, очевидно, не распространяется такая юрисдикция. Но понятное дело, что противники проекта не остановятся, они пытаются максимально политизировать его и дискуссию в целом вокруг энергетического сотрудничества между Россией и Европой – тоже", – сказал Алексей Гривач.

Он также прокомментировал заявление президента Литвы о том, что газопровод "Северный поток-2" якобы противоречит энергетическим целям ЕС.

"Они (страны Прибалтики, Польша и другие противники проекта) не являются участниками проекта, их территории никак не затронуты. Проект соответствует всем законодательным нормам Евросоюза и международным конвенциям, а также требованиям по защите окружающей среды. Поэтому реальной возможности воздействовать на выдачу разрешений по данному проекту у них нет. Их единственная возможность помешать (реализации "Северного потока-2") – это перевести вопрос принятия решения по данному проекту в политическую плоскость и сказать: мы против, потому что мы против. Без конкретных аргументов", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода.

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них – Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту участвуют также Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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