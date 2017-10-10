Эксперт: финнам непросто будет навязать членство в НАТО

Кандидат в президенты Финляндии Нильс Торвальдс призвал к вступлению страны в Североатлантический альянс. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что финны слишком дорожат отношениями с Россией, чтобы рисковать ими ради НАТО.

Финляндии следует перестать считаться с позицией России по поводу членства Хельсинки в НАТО, заявил кандидат в президенты Финляндии Нильс Торвальдс. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на материал Deutsche Welle.

Как говорится в материале, депутат Европарламента от Финляндии Нильс Торвальдс утверждает, что "пора забыть те дни, когда Россия влияла на решения Финляндии в сфере обороны". Торвальдс выступает как кандидат в президенты Финляндии от Шведской народной партии и намерен отстаивать свой лозунг в ходе выборов в 2018 году.

Опросы общественного мнения в Финляндии свидетельствуют, что 51% населения настроены против вступления страны в НАТО, 28% выступают за нейтралитет, и 21% – за присоединение к альянсу.

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что НАТО в последние годы активно подталкивает Финляндию к отказу от нейтрального статуса.

"Понятно, что Финляндия, которая сохраняет нейтральный статус наряду со Швецией, Австрией и Ирландией, и не входит в НАТО, была бы очень выгодна Североатлантическому альянсу, поскольку протяженность границы между Россией и Финляндией – около 1300 км. И конечно, руководители НАТО спят и видят, чтобы на территории Финляндии тоже были военные базы. Прибалтика уже в полной мере под влиянием Североатлантического альянса. И, конечно, хотелось бы им, чтобы то же самое было в Финляндии. Другое дело, что в финской традиции – сохранять нейтральный статус. Есть такая "Белая книга обороны Финляндии", которая периодически обновляется. И вот в последнем обновлении этой книги Россия даже не указана в качестве вероятного стратегического противника Финляндии. И руководство страны говорит последовательно о том, что Россия никак не является потенциальным противником Финляндии", – отметил Евгений Бень.

По его мнению, Соединенным Штатам и НАТО будет непросто навязать Финляндии членство в альянсе.

"Это решение станет предметом большого политического торга, и многое будет зависеть от того, насколько в ближайшие полгода-год вообще произойдет смягчение отношений России с Евросоюзом. И уж точно так скоропалительно, как с Черногорией, решение в Финляндии не может быть принято. Хотя бы с учетом того, что Финляндия – это сосед России с такой огромной протяженностью границ… Отношения с Финляндией хорошие и устойчивые. И экономическое сотрудничество, и туризм. Поэтому есть основания полагать, что в Финляндии люди много-много раз примерят, прежде чем отрезать", – считает Евгений Бень.

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