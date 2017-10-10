Юрист: у Кипра в деле об акциях "Газпрома" могут быть политические мотивы

Кипр отказался сотрудничать с Россией в расследовании дела о махинациях с акциями "Газпрома". Юрист Марина Силкина в эфире радио Sputnik сказала, что не видит препятствий для обжалования решения кипрской стороны.

Кипр отказался от сотрудничества с Россией в расследовании уголовного дела по махинациям с акциями "Газпрома". Москва сомневается в правомерности данного решения и рассчитывает, что это дело не будет политизироваться, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"В Москве вызвало удивление решение кипрской стороны прекратить сотрудничество с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по уголовному делу, касающемуся операций с акциями ПАО "Газпром", одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер", – сообщили в ведомстве.

В МИД России рассчитывают, что "попыткам политизировать расследование уголовных дел будет положен конец и их место займет объективный подход с целью добросовестного следствия, выявления виновных и их приведения к ответственности".

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в РФ. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях.

Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина в эфире радио Sputnik сказала, что решение кипрской стороны вызывает недоумение.

"Решение кипрской стороны о прекращении сотрудничества с российской Генпрокуратурой вызывает немалое недоумение. Единственным и наиболее действенным способом решить этот вопрос является получение полного доступа к ситуации в плане документов, которые были приняты кипрской стороной. У нас с Кипром еще со времен Советского Союза подписан договор о взаимной помощи по уголовным делам. Необходимо прояснить, что это за основания, которые явились поводом для прекращения всех взаимоотношений по данному уголовному делу", – отметила Марина Силкина.

Она уточнила, что не видит препятствий для обжалования решения кипрской стороны.

"Подготовка апелляции займет какое-то время, юрисдикция в данном случае будет кипрского суда. То есть, необходимо обращаться в суд на территории Кипра. На данный момент я не вижу каких-то препятствий для обжалования решения кипрской стороны. Исключать политическую подоплеку таких решений я бы не стала – учитывая, что мы говорим об акциях "Газпрома" и о той напряженной ситуации, которая сложилась в международно-политическом контексте", – сказала Марина Силкина.

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