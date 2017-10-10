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Военный политолог: ВКС уничтожают боевиков в Сирии "филигранными ударами"

17:3910.10.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкПодготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории РоссииПодготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, результаты боевых действий против террористов показывают, что российской авиации нет равных.

Минобороны России опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" четыре видеозаписи ударов ВКС по объектам боевиков "Исламского государства"* в Сирии. Их общая длительность составляет 55 секунд.

Как рассказал во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за последние сутки авиация нанесла 182 удара по боевикам, вторгшимся в провинцию Дейр-эз-Зор из западных районов Ирака.

За ночь беспилотники вскрыли хорошо укрепленный опорный пункт террористов на восточном берегу реки Евфрат в районе города Меядин. Там располагался склад боеприпасов, а также сеть подземных туннелей, где укрывалось большое число террористов, выходцев из азиатских республик СНГ и Алжира.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : Минобороны РФ
Эксперт: ВКС действуют в Сирии строго по правилам военного искусства
Две пары бомбардировщиков Су-34 последовательно нанесли 14 ударов по цели. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение четырех танков, трех БМП, девяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением и двух установок РСЗО. Боевики потеряли пятьдесят человек убитыми, еще около тридцати террористов остались заблокированными в подземных туннелях.

Через сорок минут Су-34 нанес повторный удар по этому району, уничтожив еще около двадцати боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов.

Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, террористы бегут из захваченных жилых кварталов Дейр-эз-Зора, опасаясь полного окружения.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на успехи ВКС, борьба с террористами в Сирии пока еще далека от завершения.

"Следует признать, что все не так быстро и легко заканчивается, как, может быть, у кого-то сложилось впечатление – что Дер-эз-Зор мы успешно деблокировали, и теперь никаких проблем для решения боевых задач нет. К сожалению, из-под Ирака идут хорошо подготовленные боевики, хорошо оснащенные, их ожидают склады. Эти бункеры надо выявлять. И вот беспилотники их выявляют, а наша славная авиация, ВКС филигранными ударами уничтожают эти бункеры, склады, всевозможные командные пункты", – сказал Андрей Кошкин.

Он отметил высокий профессионализм российской авиации в Сирии.

"Надо сказать, что на сегодняшний день возрастает интенсивность авиаударов. За последние сутки нанесено 182 удара. Это, конечно, чрезвычайно высокая плотность. Результаты боевых действий показывают, что нет равных нам. Такого не могут себе позволить американские ВВС. Они, по сути, уже расписались в своем бессилии, результативность у них чрезвычайно низкая. И только благодаря ВКС России удается продолжать защищать территорию Сирии от боевиков ИГИЛ*", – отметил военный политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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