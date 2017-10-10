Политолог о заявлении Земана: компенсация за Крым – это довольно странно

Президент Чехии Милош Земан предложил России компенсировать Украине потерю Крыма во избежание войны в Европе. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько назвал это заявление неоднозначным.

Попытки вернуть Крым Украине приведут к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров, считает президент Чехии Милош Земан.

"Я хотел бы сослаться на бывшего федерального президента ФРГ господина Гаука, который публично сказал в Праге, что если мы возьмем Крым и возвратим его Украине, это будет означать войну в Европе. Я только цитирую его, не больше. Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?" – сказал Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России – это свершившийся факт.

"Что же мы должны делать? Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Если будет диалог между Россией и Украиной, я – это моя точка зрения – считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", – сказал чешский президент.

По мнению Земана, главная задача – избежать войны в Европе, одновременно попытавшись компенсировать Украине потерю полуострова.

В 2015 году бывший тогда президентом Германии Йоахим Гаук заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что ценит заявление президента Чехии, но считает его предложение о выплате компенсации за Крым неприемлемым.

"Заявление президента Чехии свидетельствует о том, что, во-первых, сам он считает Крым безвозвратно российским, и что все попытки вернуть эту территорию приведут лишь к большой, полномасштабной войне. В чем он видит опасность, и о чем прямо говорит. Но разговор о компенсации – это довольно странно, потому что волеизъявление большинства жителей Крыма было направлено именно на то, чтобы воссоединиться со своей Родиной – с Российской Федерацией. Почему бы президенту Чехии не напомнить о территориях, которые были отторгнуты или которые пытаются получить независимость – например, Косово или Каталония. Существует масса территориальных споров, которые до сих пор не урегулированы, так почему бы там не потребовать каких-нибудь компенсаций? Почему бы не поднять вопрос о компенсациях для Сербии со стороны ЕС, который фактически принимал участие в отторжении Косово, и со стороны США, которые осуществляли непосредственную военную операцию? Я ценю заявление президента Чехии, но считаю его предложение о выплате компенсации за Крым неприемлемым. Крым – это российская территория, она вошла туда по результатам референдума, по результатам волеизъявления населения, а это одно из основных прав, зафиксированных в ООН – право на самоопределение", – сказал Богдан Безпалько.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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