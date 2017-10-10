Эксперт: оценка в Раде причин критики Венгрией Украины – откровенная ложь

В Верховной раде ответили на критику со стороны Венгрии украинского закона об образовании. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что в лице Будапешта Киев получил жесткого и последовательного критика.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что критика Венгрии в адрес украинского закона об образовании связана с предстоящими парламентскими выборами в этой стране.

По информации издания Magyar Nemzet, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятом властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине.

"В Венгрии скоро выборы, и некоторые местные политики используют защиту венгероязычного населения за рубежом как внутренний, объединяющий козырь. Как по мне, весьма специфический козырь… Но все эти "пляски Вита", на самом деле, в другом ракурсе теперь рисуют и еще одну украинскую дискуссию относительно двойного гражданства, которое здесь так много людей оправдывали. И усиливают аргументы тех, кто категорически против двойного гражданства", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года на Украине все дети представителей нацменьшинств с 5 класса будут учиться исключительно на украинском языке. При этом язык нацменьшинств школьники смогут изучать как отдельную дисциплину. А с 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что критика Будапештом украинского закона об образовании связана не только с предстоящими выборами в Венгрии.

"В Закарпатье проживает многочисленная – свыше 150 тысяч – община местных мадьяр, и живут они там в течение веков. Так что мадьяры Закарпатья – это отнюдь не пришлый народ, а автохтонное население края. Поэтому принятый Верховной радой закон об образовании вызвал повышенный интерес в Будапеште, и это связано не только с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии. Венгры традиционно являют собой народ, который очень бдит интересы своих соотечественников за рубежом, причем не только на Украине, но и в Словакии, в Румынии и так далее. В национальном характере венгров – защищать своих соотечественников. Поэтому заявления о том, что критика Будапешта якобы вызвана только предстоящими выборами – это, конечно, откровенная ложь. Венгры – народ, который не позволяет собой помыкать. Киеву нужно свыкнуться с мыслью, что в лице Будапешта он получит очень жесткого, последовательного и эффективного критика своей антидемократической, антиевропейской лингвистической и национальной политики. И это не ограничится периодом проведения предвыборных кампаний, а будет развиваться по нарастающей", – сказал Эдуард Попов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



