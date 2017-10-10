Военный политолог: США выгодно продолжение войны именно на территории Сирии

Россия требует от США назвать свои цели в сирийской кампании, подпитка террористов ИГ* из Ирака вызывает вопросы, отметили в Минобороны. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Террористы, противостоящие атакам сирийских войск в Дейр-эз-Зоре, продолжают массово получать подкрепления из Ирака. В Минобороны отмечают, что коалиция во главе с США в разы снизила количество ударов по террористам в западном Ираке и фактически только имитирует борьбу с "Исламским государством"*. Тем временем ИГ* продолжает захватывать в Ираке новые территории.

Военное ведомство потребовало у возглавляемой США коалиции разъяснений: стремятся ли союзники таким образом осложнить операцию правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор, или, как иронически отметили в Минобороны, они намеренно гонят террористов под смертоносные удары российской авиации?

Как отметил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков, сирийские войска при поддержке ВКС за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора. При этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине Евфрата, не ослабевает. К боевикам ежедневно стягивается подкрепление из Ирака, в том числе иностранные наемники.

Конашенков предложил проанализировать открыто публикуемую статистику Пентагона о вылетах авиации в рамках борьбы с ИГ*.

"Не нужно обладать глубокими знаниями военного дела, чтобы увидеть странные изменения", – сказал он.

Так, с началом операции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор коалиция во главе с США резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по ИГ* в Ираке, "нанеся почти в пять раз меньше ударов, чем по Сирии".

"Снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ* к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ*, прежде всего, в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ* почему-то в Сирии", – отметил представитель ведомства.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для США важно, чтобы война в Сирии продолжалась как можно дольше.

"США только делают вид, что наносят удары по террористам. Уже ни для кого не секрет, что есть группировки, которые они поддерживают. Своих они трогать не будут, а, наоборот, будут отправлять из Ирака в Сирию для того, чтобы нанести урон и нашим подразделениям, и сирийской армии, чтобы война продолжалась как можно дольше. Основная задача США – не пустить на Ближний Восток Россию, Иран и Китай. Американцев очень беспокоит, что Россия набирает вес на Ближнем Востоке. Поэтому они будут продолжать имитацию борьбы с терроризмом, как это было всегда. Вспомните, сколько раз они объявляли, что уничтожили лидеров ИГ*, но потом оказывалось, что все живы. Это и есть имитация. Причем для США выгодно, чтобы война продолжалась именно на территории Сирии, а не Ирака. Поскольку Ирак они еще могут контролировать, а Сирию – нет", – сказал Олег Глазунов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России.

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