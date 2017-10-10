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Мнение: меры Минюста в отношении американских СМИ станут сюрпризом для США

13:0110.10.2017
(обновлено: 13:02 10.10.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции РоссииЗдание Министерства юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение, что Россия избрала гибридный способ защиты в ответ на ограничения работы российских журналистов в США.

Минюст уведомил "Радио Свобода" и еще две редакции американских СМИ о возможных ограничениях в рамках российского закона о средствах массовой информации.

В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что Москва будет действовать на основе принципа взаимности в ответ на ограничения работы российских журналистов в Соединенных Штатах.

"Принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки", – заявили в Минюсте.

Ранее телеканал "Настоящее время" и медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" заявили о том, что получили от Минюста предупреждение о возможном наделении редакций этих СМИ статусом иностранного агента. По данным телеканала "Настоящее время", аналогичное письмо получило также издание "Idel.Реалии".

Гости на вечере, посвященном десятилетию вещания канала RT Arabic
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ценности не для всех: как США препятствуют работе российских СМИ
Источник РИА Новости в правительственных кругах отметил, что ответные меры могут не ограничиться наделением ряда СМИ статусом иноагента. По его словам, Москва также может пойти на шаги по следующим направлениям: от количественных ограничений до отказа в аккредитации МИД России; проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательства (корпункты, уплата налогов, схемы финансирования, трудовые договора с сотрудниками, включая внештатных) с обнародованием их итогов.

"Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличенных во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории РФ", – сказал собеседник агентства.

"С учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах будут внесены предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование", – добавил он.

Ранее в МИД заявили, что Россия может зеркально ответить на дискриминационные действия Соединенных Штатов против российских СМИ.

США обязали руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также начали разбирательство в конгрессе по возможному влиянию российских СМИ через соцсети на избирательные процессы в стране.

По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в Соединенных Штатах, RT не испытывает ни в одной стране. Она назвала действия американских властей незаконными и добавила, что телеканал может прекратить вещание в стране. 

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин высказал мнение, что Россия избрала гибридный способ защиты.

"Симметричный ответ России на возможные ограничения деятельности RT на территории США вполне оправдан. Я так понимаю, что Россия избрала гибридную защиту: с одной стороны, будет даваться симметричный ответ, то есть будет ограничиваться деятельность американских СМИ на территории России, а с другой стороны, будут предприниматься меры, которые в дальнейшем должны предупредить подобного рода агрессию в отношении России. Какого рода будут эти меры – это, безусловно, сюрприз для американской стороны. Скорее всего, они будут носить точечный характер и касаться организаций, деятельность которых очень чувствительна для российского гражданского общества. Вероятнее всего, это будут организации, которые финансируются Госдепом, финансируются из бюджета США", – сказал Алексей Мухин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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