Эксперт о встрече Порошенко с Эрдоганом: Киеву важна "накачка" вокруг Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дремал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Своим мнением об итогах визита турецкого президента на Украину с радио Sputnik поделился политолог Семен Уралов.

В сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, на которых видно, как турецкий лидер дремлет. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.

На записи заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает и закрывает глаза. Украинский президент, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, стучит рукой по столу, чтобы его разбудить.

В понедельник в Киеве прошли переговоры турецкого лидера с президентом Украины. После встречи Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма. Порошенко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".

Эрдоган также сказал, что Анкара заинтересована в скорейшем завершении конфликта на востоке Украины. По его словам, он должен быть урегулирован на основе международного права и исходя из территориальной целостности страны.

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в частности, план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы, сообщила пресс-служба украинского президента.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для Анкары украинское направление остается важным, но не ключевым.

"Для Эрдогана Украина является важным, но не ключевым рынком в Северном Причерноморье. Страна не очень богатая, но интересы турецкие в регионе присутствуют: традиционно это и текстиль, и сельхозпроизводство, и морская перевалка. Но у Эрдогана здесь в большей степени интерес, конечно же, как инструмент игры на противоречиях: Россия, Украина, экономический пояс китайского Нового шелкового пути. То есть там Украина остается (для Турции) важным звеном", – считает Семен Уралов.

Украину же, по его мнению, в первую очередь интересуют политическая и военно-политическая стороны сотрудничества с Турцией.

"Порошенко будет делать то, что находится в русле американской стратегии – это в первую очередь военно-техническое сотрудничество… И Турция может быть одним из посредников между США и Украиной, между НАТО и Украиной. Ну и конечно же, для Порошенко важен внешнеполитический фактор – то есть, Крым, все эти заявления, вся эта "накачка"", – отметил Семен Уралов.

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