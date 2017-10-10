Политолог: все эти санкции, которые объявляет Америка и ООН, не эффективны

ООН наложила запрет на вход в порты для четырех кораблей, нарушивших санкции в отношении КНДР, передает агентство France-Presse со ссылкой на координатора группы экспертов Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР Хью Гриффитса.
На кораблях был обнаружен уголь, морепродукты и железная руда – экспорт, запрещенный резолюцией ООН в августе, сообщает агентство. Отмечается, что три из четырех кораблей ходят под флагами государств Коморские острова, Сент-Китс и Невис и КНДР.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что санкции против КНДР, как и любые ограничения против стран, это малоэффективная мера.
"При любых санкциях всегда находились способы обхода. Бизнес и деньги – это, как вода, которая всегда найдет щелочку, в которую протечет. Вот и в данном случае корабли под флагами нейтральных стран доставляют, например, уголь. Эти корабли прошли кордоны, привезли запрещенные товары, и точно таким же образом найдут способ отремонтироваться и пополнить запасы воды в полупиратских портах, которых в мире очень много. Поэтому все эти санкции, которые объявляет Америка и ООН, не эффективны", – сказал Олег Матвейчев.
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