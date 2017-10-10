Политолог: вопрос Крыма для Турции – "не самый скучный"

Власти Крыма ответили на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о воссоединении полуострова с Россией. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что слова Эрдогана нужно рассматривать исключительно в одном контексте.

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, на ситуацию на полуострове "повлиять никак не может в принципе", заявил RT заместитель председателя Совета министров республики Георгий Мурадов.

"Думаю, что это было востребовано, прежде всего, со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал", – сказал зампред крымского правительства.

Он назвал Эрдогана человеком "гибким, который когда надо будет, успешно поменяет свою позицию".

По его словам, растет число крымских татар, проживающих в Турции, которые поддерживают воссоединение полуострова с Россией.

Ранее Эрдоган на встрече с президентом Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины. Порошенко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".

По словам директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, у Киева и Анкары в целом немного общих вопросов.

"Нужно понимать, что в нынешней транскрипции у Украины и Турции не так много точек пересечения. Хотя Турции нужны новые рынки, Турция – это довольно сильная и довольно динамично развивающаяся экономика. И Украина ей интересна как рынок потребления. Что может Украина поставить Турции, честно говоря, я затрудняюсь тут что-то предполагать", – сказал Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik.

Однако вопрос Крыма для Турции действительно является достаточно важным, считает политолог.

"Вопрос Крыма для Турции со времен русско-турецких войн является не самым, так скажем, скучным вопросом. И в этой связи, конечно, заявление Эрдогана о том, что Крым – это часть Украины, нужно рассматривать исключительно в контексте продолжения притязаний Турции на полуостров. Но здесь Эрдоган, в общем-то, ничего нового не делает. Это турецкая политика на протяжении последних 200 лет, и ничего в этом смысле не поменялось", – отметил Олег Бондаренко.

Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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