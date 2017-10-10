Эксперт: ситуация с противостоянием США и КНДР становится трагикомичной

Американская АПЛ "Мичиган" к концу недели прибудет в Южную Корею, пишут СМИ. Это произойдет на фоне конфронтации между США и КНДР. Ситуацию вокруг Корейского полуострова в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Владимир Терехов.

Американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN-727) к концу этой недели войдет в порт Пусан в Южной Корее, сообщает во вторник южнокорейская газета "Чосон ильбо". http://chosun.com/

По данным издания, вслед за этим ударная группа боевых кораблей США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" будет направлена к Корейскому полуострову на следующей неделе в качестве предупредительной меры на случай новых испытаний в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Подлодка "Мичиган" оснащена 154 ракетами "Томагавк", с помощью которых "может быть нанесен точечный удар по ядерным и ракетным объектам Северной Кореи и дворцу (лидера КНДР – ред.) Ким Чен Ына", отмечает газета.

Издание предполагает, что пребывание АПЛ в Пусане будет предупредительным сигналом со стороны администрации президента США Дональда Трампа в адрес КНДР.

"Подводная лодка SSGN-727 со следующей недели продемонстрирует твердую решимость дать отпор ракетно-ядерным провокациям Северной Кореи совместно с ударной группой кораблей атомного авианосца, которые проведут совместные американо-южнокорейские военные учения в море у берегов Корейского полуострова", – приводит газета слова военного источника.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

"Подводная лодка "Мичиган" уже не первый раз там появляется. Но я не думаю, что это добавляет очков Соединенным Штатам. Скорее всего, просто надо что-то предпринимать после слов, которые произносит Трамп. А говорит он, в общем, одно и то же. И ситуация, наряду с тем, что она напряженная, становится еще и трагикомичной. Лидер первой державы мира занимается "базарной перебранкой" с человеком, который стоит во главе Северной Кореи", – сказал Владимир Терехов.

По его мнению, "игра мускулов" Вашингтона и Пхеньяна не приведет к реальному военному столкновению.

"Я думаю, в ответ конкретно на этот случай вряд ли последуют какие-то действия. А вот на угрозы может последовать какой-нибудь запуск ракеты или что-то в этом духе. Но в этом регионе все-таки ключевой игрок не КНДР, а Китай. И если вопрос и будет как-то решен, то в ходе предстоящего визита Трампа в Пекин, который должен состояться в середине ноября после ряда саммитов стран АСЕАН с участием их партнеров – США, Китая, Индии… Так что пока будет продолжаться эта "игра мускулов"", – считает эксперт.

Нынешняя демонстрация военной силы США в Южной Корее происходит на фоне конфронтации между Вашингтоном и Пхеньяном, которые в последнее время периодически обмениваются резкими заявлениями. Так, ранее Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры. При этом представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила, что США рассматривают несколько вариантов реакции на действия КНДР, в том числе и военный.

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