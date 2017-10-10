"Лиха беда начало". Эксперт прокомментировал создание Польшей "киберармии"

Польша потратит на создание "киберармии" полмиллиарда долларов, сообщают местные СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков не исключил, что траты на польский военный бюджет будут расти.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил о создании отдельных войск для борьбы с угрозами в киберпространстве. Об этом он заявил на форуме Сybersec-2017 в Кракове, передает издание Dziennik.pl.

Власти выделят на этот проект 2 млрд злотых (около 547 млн долларов). Личный состав "киберармии" составит тысячу человек. Необходимость такой армии министр обосновал, в том числе, угрозой со стороны России.

"Группы людей проводят массовые информационные или, лучше сказать, дезинформационные кампании", – сказал Мачеревич, обвинив российских хакеров в попытке повлиять на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии.

"Мы осознаем, насколько значительна ответственность Польши, учитывая ее ключевую роль на восточном фланге НАТО", – добавил он.

Американские и европейские политики неоднократно заявляли, что Москва использует хакеров для влияния на политику западных стран. Главные обвинения касаются предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США и Франции. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали, называя их бездоказательными.

"Угроза РФ" – удобный предлог для того, чтобы оправдать траты. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Павел Святенков.

"Это только предлог. Сейчас многие крупные страны создают условные войска кибербезопасности, то есть структуры, которые должны отражать угрозы в киберпространстве. Речь идет не только о сверхдержавах, таких как Россия или США, но и о сравнительно небольших государствах вроде Польши. Просто польским властям и Минобороны нужно обосновать, зачем они тратят деньги налогоплательщиков на подобные цели. И тут раскрученная идея "российской угрозы" приходит на помощь – значит, все это делается для того, чтобы спасаться от широко разрекламированных российских хакеров. Возможно, дальше военный бюджет в этом направлении будет увеличиваться. Лиха беда начало", – сказал Павел Святенков.

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