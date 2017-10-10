Мнение: пуск ракеты из Йемена по Саудовской Аравии – ответ хуситов

СМИ сообщили о ракетном ударе с территории Йемена по Саудовской Аравии. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, в чем истоки нынешнего обострения конфликта.

Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии, сообщается на странице в Twitter иранского телеканала Press TV.

По данным телеканала, целью ракеты класса Qaher-2 стал регион Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Власти королевства пока эту информацию не подтвердили, о жертвах и разрушениях ничего не сообщается.

Это не первая попытка обстрела Саудовской Аравии с территории Йемена. В частности, в конце июля в 69 километрах от Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. Арабская коалиция обвинила в обстреле хуситов, назвав его "безнадежной попыткой сорвать хадж", который должен был начаться в конце августа.

В середине мая хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. До этого в конце марта они выпустили сразу четыре ракеты по двум городам на юго-западе королевства.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция с 2014 года проводит операцию в Йемене против повстанцев-хуситов и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии с целью поддержки правительственных войск и ополчения, лояльных главе государства Абд Раббу Мансуру Хади.

В середине сентября Хади в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что правительство Йемена готово к заключению мира с хуситами. По словам Хади, конфликт не является политическим, потому что правительственные войска противостоят религиозной группировке, деятельность которой направлена на пользу только одной конфессии.

Ранее ООН внесла коалицию во главе с Саудовской Аравией в список сторон, которые несут ответственность за гибель несовершеннолетних. Действия Эр-Рияда и его партнеров в Йемене только в 2016 году привели к гибели и ранениям примерно 700 несовершеннолетних граждан. Всего же в стране, по данным ООН, погибли 502 ребенка, более 800 – пострадали.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что хуситы отвечают на действия Саудовской Аравии, которые привели к гуманитарной катастрофе в Йемене.

"Конфликт в Йемене продолжается уже давно, и Саудовская Аравия, которая создала военную коалицию и воюет против хуситского движения, продолжает бомбардировки йеменской территории, в результате которых гибнут и мирные жители, и хуситы. Тысячи мирных жителей погибли, разрушена инфраструктура жизнеобеспечения в Йемене, в результате начались эпидемии. Это гуманитарная катастрофа. Эти действия вызывают серьезную реакцию со стороны тех сил, которые противостоят коалиции. Этим пуском они ответили на бомбардировки со стороны Саудовской Аравии", — сказал Борис Долгов.

Вместе с тем он отметил, что Саудовская Аравия в ответ лишь усилит военное давление.

"Военные действия уже переходили и на территорию Саудовской Аравии, отдельные подразделения хуситов туда проникали, и были жертвы среди саудовских военнослужащих. Думаю, что после нынешнего обострения конфликта со стороны Саудовской Аравии последует усиление военного давления", — отметил эксперт.

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