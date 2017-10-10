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Политолог: Венгрия реагирует на существенный вызов, брошенный Украиной

09:2710.10.2017
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© AFP 2017 / DPA/Bernd von JutrczenkaГлава МИД Венгрии Петер СийяртоГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka
Венгрия инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС, сообщают СМИ. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik отметил, что в Будапеште будут использовать все возможные методы давления на Киев, чтобы защитить свою диаспору.

Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, который приняли в Киеве. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в ходе встречи с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде, сообщает издание Magyar Nemzet.

Как отметил министр, новый закон "Об образовании" нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке. Это приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине, подчеркнул Сиярто.

"Неприемлемо, что рядом с ЕС в 21 веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках", — добавил он, выразив уверенность, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

Власти Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права украинских нацменьшинств. В Будапеште назвали действия Киева "ударом в спину" и пообещали в ответ заблокировать возможность вступления Украины в Евросоюз.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления  РАНХиГС Сергей Козлов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Насколько те заявления, которые сделал официальный Будапешт, будут претворены в жизнь, сейчас предсказать непросто. Но в любом случае для соседей Украины, которые имеют на ее территории свои собственные диаспоры (например, венгерские, румынские), принятие закона об образовании является существенным вызовом. Поэтому они будут использовать все возможные дипломатические и иные методы давления, чтобы защитить свои диаспоры. Во многом этот фактор будут использовать национальные правительства, чтобы показать своим избирателям, каким образом они защищают своих соотечественников, живущих за рубежом. Но дойдет ли до пересмотра соглашения об ассоциации, сейчас говорить крайне затруднительно", — сказал Сергей Козлов.

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом было подписано в июне 2014 года. С 1 января прошлого года вступили в силу почти все положения, касающиеся зоны свободной торговли. С 1 сентября 2017 года начали действовать положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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