Депутат: заявление Киева о переселении из Сибири в Крым – это смешно

Глава делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз обвинила российские власти в том, что те якобы "заселяют полуостров народностями Сибири". Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз обвинила российские власти в том, что те якобы принудительно предоставляют в Крыму российское гражданство и "заселяют полуостров народностями Сибири".

По ее словам, украинская делегация на очередной сессии ПА НАТО, которая проходит в Бухаресте, акцентировала внимание ассамблеи на вопросах "милитаризации Крыма".

"В ходе обсуждения, которое продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселении народностями Сибири", – написала Фриз на своей странице в Facebook.

Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Данное заявление, на мой взгляд, демонстрирует лишь тот факт, что в Киеве не могут спокойно воспринимать те успехи, которых достиг полуостров за более чем три года, прошедшие после воссоединения с Российской Федерацией. Подобные выпады показывают всем, в том числе и гражданам самой Украины, несостоятельность того режима, который ими управляет. Ну и нам, крымчанам, это еще раз показывает неадекватность киевских властей, которые ведут себя иногда просто смешно", – считает Владислав Ганжара.

Он предположил, что особое раздражение киевских властей вызывает тот факт, что в Крыму демографическая ситуация лучше, чем на Украине.

"Демографическая ситуация в Крыму начала улучшаться, потому что крымчане, наконец-то "оказавшись дома", увидели понятный образ своего будущего. Ну а Киеву, очевидно, не остается ничего другого, кроме как пытаться портить жизнь крымчанам в информационном плане", – полагает Владислав Ганжара.

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