Эксперт: нынешняя Нобелевская премия по экономике – интересная история

Нобелевская премия по экономическим наукам присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики. Значение исследований в этой сфере в эфире радио Sputnik оценил экономист Алексей Зубец.

"Нобелевская неделя" завершилась объявлением имени лауреата премии по экономическим наукам. Она присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила Шведская королевская академия наук.

Талер работает в Чикагском университете. Он разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений, отмечается в сообщении для прессы.

Свое мнение о значении исследований, удостоенных в этом году Нобелевской премии по экономике, в эфире радио Sputnik высказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"То, за что дают в последнее время Нобелевские премии (по экономике), в некоторых случаях вызывает вопросы. Значительный перекос в присуждениях отдается математическим моделям и каким-то узким проблемам финансовых рынков. За последние двадцать лет не меньше десяти премий были присуждены за решение таких узких локальных проблем. Нынешняя премия – гораздо более интересная история. Это исследование субъективной составляющей поведения человека на рынке. В классической экономике считается, что человек рационален. Действует в собственных интересах, эгоистичен, полностью информирован и совершает действия на рынке. На практике такая модель не объясняет ни финансовых пузырей, ни стадного поведения на рынке, ни немотивированного отказа от риска. Существует поведенческая экономика, за которую сейчас и присуждена премия. Активно она развивается последние лет тридцать. Эти поведенческие особенности, стремление избегать риска, следовать за толпой, серьезным образом влияют на экономическое поведение. Это действительно интересная составляющая современного экономического процесса, которая позволяет понимать, почему происходят кризисы", – считает Алексей Зубец.

В то же время, по его мнению, то, что премии по экономике в основном получают американцы – это не совсем корректно.

"Из порядка 70 лауреатов – 50 приходится на долю США. Экономистов много в разных странах мира, не только в Америке. Дело в том, что точкой мейнстримных тенденций в экономическом развитии являются США. На протяжении последних 60-70 лет – это место концентрации финансовых рынков, финансовых потоков и финансовых наук. Экспертное сообщество тоже главным образом американское. Поэтому и премии в основном получают американцы. Эта картина не совсем корректна. В России есть масса интересных экономистов, которые занимаются исследованиями прорывных направлений, просто о них не знают, они менее "раскрученные"", – уверен Алексей Зубец.

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Премия по экономике была учреждена не самим Нобелем, а шведским Госбанком в 1968 году в память о нем.

Четыре из пяти наград – в области физиологии или медицины, физики, химии, литературы и экономики – будут вручены в Стокгольме. Премия мира вручается в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

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