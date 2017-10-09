РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: нынешняя Нобелевская премия по экономике – интересная история

19:0309.10.2017
(обновлено: 19:04 09.10.2017)
0482
© AFP 2017 / TT News Agency/Jessica GowБенгт Хольмстрём получает Нобелевскую премию по экономике от короля Швеции Карла XVI Густава в СтокгольмеБенгт Хольмстрём получает Нобелевскую премию по экономике от короля Швеции Карла XVI Густава в Стокгольме
© AFP 2017 / TT News Agency/Jessica Gow
Нобелевская премия по экономическим наукам присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики. Значение исследований в этой сфере в эфире радио Sputnik оценил экономист Алексей Зубец.

"Нобелевская неделя" завершилась объявлением имени лауреата премии по экономическим наукам. Она присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила Шведская королевская академия наук.

Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен объявляет лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. 6 октября 2017
© REUTERS / NTB Scanpix / Heiko Junge
Нобель нобелю рознь: заметки на обороте наградного листа
Талер работает в Чикагском университете. Он разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений, отмечается в сообщении для прессы.

Свое мнение о значении исследований, удостоенных в этом году Нобелевской премии по экономике, в эфире радио Sputnik высказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"То, за что дают в последнее время Нобелевские премии (по экономике), в некоторых случаях вызывает вопросы. Значительный перекос в присуждениях отдается математическим моделям и каким-то узким проблемам финансовых рынков. За последние двадцать лет не меньше десяти премий были присуждены за решение таких узких локальных проблем. Нынешняя премия – гораздо  более интересная история. Это исследование субъективной составляющей поведения человека на рынке. В классической экономике считается, что человек рационален. Действует в собственных интересах, эгоистичен, полностью информирован и совершает действия на рынке. На практике такая модель не объясняет ни финансовых пузырей, ни стадного поведения на рынке, ни немотивированного отказа от риска. Существует поведенческая экономика, за которую сейчас и присуждена премия. Активно она развивается последние лет тридцать. Эти поведенческие особенности, стремление избегать риска, следовать за толпой, серьезным образом влияют на экономическое поведение. Это действительно интересная составляющая современного экономического процесса, которая позволяет понимать, почему происходят кризисы", – считает Алексей Зубец. 

В то же время, по его мнению, то, что премии по экономике в основном получают американцы – это не совсем корректно. 

"Из порядка 70 лауреатов – 50 приходится на долю США. Экономистов много в разных странах мира, не только в Америке. Дело в том, что точкой мейнстримных тенденций в экономическом развитии являются США. На протяжении последних 60-70 лет – это место концентрации финансовых рынков, финансовых потоков и финансовых наук. Экспертное сообщество тоже главным образом американское. Поэтому и премии в основном получают американцы. Эта картина не совсем корректна. В России есть масса интересных экономистов, которые занимаются исследованиями прорывных направлений, просто о них не знают, они менее "раскрученные"", –  уверен Алексей Зубец.

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Премия по экономике была учреждена не самим Нобелем, а шведским Госбанком в 1968 году в память о нем.

Четыре из пяти наград – в области физиологии или медицины, физики, химии, литературы и экономики – будут вручены в Стокгольме. Премия мира вручается  в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США). 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена