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Политолог: у запрета поездок украинцев в Россию – три уровня последствий

18:5109.10.2017
(обновлено: 18:53 09.10.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границеАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В Верховной раде предложили ограничить право украинцев на выезд в Россию. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что Киев подобными мерами сможет добиться результата, на который рассчитывает.

На рассмотрение Верховной рады внесли законопроект, предусматривающий временное ограничение для граждан на поездки в Россию. Документ зарегистрирован на сайте парламента. 

Полное название документа звучит как "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)". Он был зарегистрирован под номером 7187.

Здание СБУ в Киеве
© Fotolia / dmitrydesigner
Политолог: запрет на въезд в Россию украинским чиновникам – "новация" Киева
Авторами инициативы стали депутаты "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко. Текст документа не приводится. 

На прошлой неделе глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию. Ведомство подготовило законопроект, который предусматривает за подобный визит уголовную ответственность на срок до шести лет.

В пятницу Верховная рада приняла в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса. Россия названа в документе "страной-агрессором", а территории Донецкой и Луганской областей – "временно оккупированными". В Кремле формулировки документа назвали "неприемлемыми".

Политолог Олег Онопко считает, что в случае одобрения Радой предложения депутатов граждане Украины столкнутся с рядом последствий. 

"Решение Верховной рады может иметь три уровня последствий. В экономическом плане это будет серьезный удар по благосостоянию тех простых украинцев, которые едут в Россию на заработки, участвуют в торговых операциях с Россией. А таких десятки, сотни тысяч по всей Украине. Второе важное последствие касается межкультурной коммуникации или, скажем, диалога между жителями Украины и России. В данном случае власти Украины действуют целенаправленно, пытаются разорвать любые имеющиеся связи между гражданами двух стран. И третий уровень связан с тем, что будет разрушена выстраивавшаяся на протяжении последних двух десятилетий система приграничного сотрудничества в политической, экономической и финансовой сферах", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.

Он выразил сомнение, что Киев подобными мерами сможет добиться того результата, на который рассчитывает.

"Насколько эта мера будет эффективной, есть достаточно серьезные сомнения. Дело в том, что Украина практически не контролирует ту часть границы, которая находится на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А, соответственно, у граждан Украины есть возможность попадать на территорию России через Донбасс. Я думаю, что подобное решение Рады лишь послужит большей легитимации ДНР и ЛНР, поскольку они будут проводить более дружескую и конструктивную политику, связанную с пересечением российской границы, чем киевские власти", – считает политолог.

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