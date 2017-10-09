Политолог: ПАСЕ придется свернуть ряд программ из-за решения России

В ПАСЕ оценили потери из-за решения России не платить в бюджет Совета Европы. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов напомнил, что РФ является одним из ключевых доноров организации, поэтому последствия для организации будут существенными.

Совет Европы теряет "очень большую сумму" из-за решения России приостановить выплаты части взноса в бюджет организации на 2017 год, заявил докладчик ПАСЕ по деятельности Бюро Иен Лиддел Грейнджер.

Британский парламентарий заметил, что "речь идет о многих миллионах евро".

"Российская делегация говорит, что не хочет выполнять свои обязательства, и деньги, которые мы теряем, это очень большая сумма", – отметил Грейнджер.

По его словам, текущее положение дел "очень сильно затруднит" работу Совета Европы. Грейнджер выразил надежду, что генсек организации сделает все возможное, чтобы смягчить последствия российского решения.

Исполняющий обязанности президента ПАСЕ Роджер Гейл назвал решение Москвы "беспрецедентной проблемой".

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до полного восстановления полномочий делегации. При этом Москва продолжит выполнять обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik напомнил, что Россия является одним из ключевых доноров организации, и теперь ей придется внести коррективы в финансирование своей деятельности.

"Совету Европы, ПАСЕ предстоит свернуть ряд программ и пересмотреть финансирование деятельности ряда своих структурных подразделений, сократить какое-то количество командировок, оплату помощников и прочих подобных вещей. Конечно, им бы этого делать не хотелось. Но с другой стороны, при подобном подходе, когда Россию лишают слова, не дают высказать свою позицию, используя площадку ПАСЕ, было бы странно платить одни из самых больших взносов в эту организацию. Так что Россия заняла вполне справедливую позицию. Думаю, что в перспективе, если в ПАСЕ не изменят свои подходы, не вернутся к тем принципам, которые изначально были заложены в уставе этой организации, то и делать нам там нечего", – сказал Алексей Мартынов.

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