Политолог: ПАСЕ придется свернуть ряд программ из-за решения России

Совет Европы теряет "очень большую сумму" из-за решения России приостановить выплаты части взноса в бюджет организации на 2017 год, заявил докладчик ПАСЕ по деятельности Бюро Иен Лиддел Грейнджер.
Британский парламентарий заметил, что "речь идет о многих миллионах евро".
"Российская делегация говорит, что не хочет выполнять свои обязательства, и деньги, которые мы теряем, это очень большая сумма", – отметил Грейнджер.
Исполняющий обязанности президента ПАСЕ Роджер Гейл назвал решение Москвы "беспрецедентной проблемой".
Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.
В конце июня этого года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до полного восстановления полномочий делегации. При этом Москва продолжит выполнять обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.
Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik напомнил, что Россия является одним из ключевых доноров организации, и теперь ей придется внести коррективы в финансирование своей деятельности.
"Совету Европы, ПАСЕ предстоит свернуть ряд программ и пересмотреть финансирование деятельности ряда своих структурных подразделений, сократить какое-то количество командировок, оплату помощников и прочих подобных вещей. Конечно, им бы этого делать не хотелось. Но с другой стороны, при подобном подходе, когда Россию лишают слова, не дают высказать свою позицию, используя площадку ПАСЕ, было бы странно платить одни из самых больших взносов в эту организацию. Так что Россия заняла вполне справедливую позицию. Думаю, что в перспективе, если в ПАСЕ не изменят свои подходы, не вернутся к тем принципам, которые изначально были заложены в уставе этой организации, то и делать нам там нечего", – сказал Алексей Мартынов.
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