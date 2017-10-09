Политолог о дате "возвращения" Донбасса: Ярошу необходима война

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош назвал дату "возвращения" Донецка и Луганска под контроль Киева. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо отметил, что такой депутат, как Ярош, может состояться лишь в радикальной Украине.

Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что Киев в скором времени вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В интервью украинскому изданию "Апостроф" Ярош заявил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий – "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок".

Он предложил отмечать возвращение Донбасса 20 апреля – одновременно с датой создания возглавляемой им "Украинской добровольческой армии"*, чтобы, как выразился Ярош, "не праздновать много".

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что это заявление Ярош сделал ради самопиара.

"Ярош хочет напомнить о себе, потому что у него на сегодняшний день очень много политических неудач. Начнем с того, что он бывший руководитель "Правого сектора"*, он потерял авторитет среди бывших радикальных активистов "евромайдана". Кроме того, Ярош задумывается о том, как будет переизбираться в новый созыв Верховной рады. Поэтому он и делает различного рода одиозные заявления. Он не может похвастаться активной парламентской работой, ораторским умением, поэтому использует все контакты с СМИ, чтобы хоть как-то напомнить о себе украинскому избирателю. Но такой депутат, как Ярош может состояться лишь в радикальной Украине, раздираемой гражданским конфликтом, очередным кровопролитием. Ведь что такое Ярош в нормальной жизни? Это не очень успешный политик, совсем не пламенный трибун в Верховной раде. А на войне он может извергать радикальные настроения и подвигать сторонников к радикальным действиям. Поэтому ему война необходима, чтобы получать политические и финансовые дивиденды", – сказал Иван Мезюхо.

* Экстремистская организация запрещена в России

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