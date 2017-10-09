Депутат: главного разоблачителя козней РФ на Донбассе постигла "невдачка"

Глава СБУ Василий Грицак утверждает, что частная военная компания из России участвует в военной операции в Донбассе с 2014 года. Эти обвинения прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что частная военная компания "Вагнер" под руководством Дмитрия Уткина в 2014 году участвовала в военной операции в Донбассе. Об этом он говорил на брифинге в Киеве, который транслировали украинские телеканалы.

Как утверждает Грицак, впервые деятельность "Вагнера" на Украине была зафиксирована 29 мая 2014 года.

В том числе, по его словам, два члена ЧВК "Вагнер" – граждане РФ Андрей Гуралев и Андрей Лебедев – стреляли из ПЗРК по самолету ВСУ Ил-76, который был сбит в ночь с 13 на 14 июня 2014 над Луганским аэропортом. По данным Минобороны Украины, в результате катастрофы самолета тогда погибли 49 человек.

"С большой долей вероятности я сейчас назову имена тех, кто, скорее всего, нажимал на спусковые крючки ПЗРК. Это – Гуралев Андрей Андреевич,.. личный номер М-1235. Должность – стрелок-зенитчик расчета ПЗРК. Другой человек, скорее всего – мы еще должны исследовать это в рамках уголовного производства – Лебедев Андрей Николаевич,.. личный номер М-1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК", – сказал Грицак.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек отметил голословный характер обвинений главы СБУ.

"И вновь маленькая "невдачка" постигла главного разоблачителя российских козней на Донбассе, главу СБУ Василия Грицака. На этот раз со сбитием украинского Ил-76 в 2014 году. Грицак назвал якобы личные номера "российских наемников", вот только одно "но". Генерал настолько интегрировался в евроатлантическое пространство, что забыл одну простую вещь: у наемников и добровольцев не бывает личных номеров, они есть только у военнослужащих, а в советских и российских образцах номера шестизначные. Так что все это "глобальное разоблачение" – из разряда тех наштампованных в Киеве российских паспортов, которыми Петр Порошенко трясет на каждом международном форуме, то есть "глаза в тумане и блоха на аркане". И все эти хваленые эсбэушные "расследования" и "доказательства", как говорил Остап Бендер, производятся "в Одессе на Малой Арнаутской"", –сказал Руслан Бальбек радио Sputnik.

По его словам, СБУ регулярно прибегает к фальсификациям и начала делать это задолго до конфликта в Донбассе.

"Могу привести еще один подобный пример, когда в 2009 году в здании СБУ Севастополя развернули "музей голодомора Украины". В котором, как выяснилось, не было ни одной украинской фотографии, только США времен "Великой депрессии" и голодающее Поволжье 1920-х годов. Так что, смею заметить, генерал, в области фальсификаций ваше ведомство уверенно держит лидирующие позиции!", – иронично обратился Руслан Бальбек к Василию Грицаку.

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