Мнение: Бухарест решил подзаработать – покричать, мол, "русские идут"

Румыния призвала усилить присутствие НАТО на "восточном фронте". В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов высказал мнение, что в Бухаресте следуют линии поведения Польши, которая набирает политические очки на антироссийской риторике.

НАТО не является угрозой для России, но должно вести диалог с Москвой с "сильных позиций", заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на Парламентской ассамблее альянса.

"Наша цель – мир, а не война. НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России. В отношениях с Россией необходима комплексная, согласованная и долгосрочная стратегия. Она должна включать диалог, но с сильных позиций обороны и сдерживания", – сказал Йоханнис, которого цитирует агентство Mediafax.

"Необходимо усилить присутствие на восточном фронте, особенно на юге, в Черном море, во всех измерениях", – подчеркнул Йоханнис.

Он также призвал удвоить усилия по защите гражданской инфраструктуры от гибридной, кибернетической или информационной агрессии.

За последние десять лет группировка НАТО у границ России увеличилась в три раза. При этом в Кремле не раз заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что власти Румынии решили последовать линии поведения Польши и прибалтийских стран, которые набирают политические очки на антироссийской риторике.

"Здесь очевидна личная заинтересованность Бухареста. Румыния, голос которой в общем контексте НАТО не сильно звучит, решила заявить о себе, и, естественно, использует антироссийскую риторику. То есть ситуация выглядит совершенно обычно: например, Польша, страны Балтии всегда говорят, что НАТО не является угрозой для России, но необходимо укрепить восточные рубежи против России. И здесь примерно та же ситуация: Бухарест, видимо, устал наблюдать, как Варшава использует эту риторику, зарабатывая на этом деньги и политические бонусы, и решил последовать за Варшавой – покричать, мол, "русские идут!", – сказал Иван Коновалов.

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