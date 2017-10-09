Мнение: Киев выводит убийство Вороненкова из-под политического контекста

Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Заявление генпрокурора в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Асафов.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Удалось воспроизвести полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц", – рассказал Луценко на брифинге. По его словам, экс-депутата застрелил Павел Поршов "по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левинцом и Тарасенко".

Дело передано в суд. Киев намерен потребовать у России экстрадиции Тюрина.

Генпрокурор также обвинил в подготовке преступления "руководство ФСБ" и главарей "российского преступного мира".

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. По версии следствия, убийцей депутата стал украинец Павел Поршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне "Донбасс", при нем нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.

В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области активиста "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.

В первые часы после убийства многие украинские политики обвинили в причастности к преступлению Москву. В Кремле заявили, что измышления "о пресловутом российском следе" являются абсурдными.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление генпрокурора Украины об установленном заказчике убийства.

"Убийство Вороненкова старательно, тщательно выводится Киевом из-под политического контекста, потому что за ним стоят деньги, которые он оставил. Понятно, что Российскую Федерацию в этом убийстве уже не обвинить, но какой-нибудь обвиняемый Киеву нужен – желательно недосягаемый – для того, чтобы наследство можно было пустить "в дело". Именно с этим связаны все громкие и не очень заявления вокруг этого убийства. И именно поэтому с дела снят "политический след"", – сказал Александр Асафов.

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