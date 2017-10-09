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Политолог: Иран продемонстрировал США позицию "максимально жесткого ответа"

13:3309.10.2017
(обновлено: 13:45 09.10.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКорпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фотоКорпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Иране пригрозили приравнять армию США к ИГ* в случае новых санкций. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Солонников.

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возможных последствиях введения новых санкций против Ирана, сообщает местное агентство Tasnim.

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Выступая на совещании КСИР, он заявил, что принятие новых ограничительных мер в отношении Ирана будет фактически означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе. По словам Джафари, новые санкции со стороны Вашингтона исключат возможность дальнейшего взаимодействия двух стран.

Комментируя заявления о возможном признании КСИР в США террористической организацией, Джафари отметил, что в таком случае Корпус стражей исламской революции будет относиться к американской армии как к боевикам "Исламского государства"*.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп планирует объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. Президент США обвинил Тегеран в финансовой поддержке КНДР. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Тегерана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года подписали соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп неоднократно заявлял, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники намерены придерживаться договора.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что заявление главы КСИР нужно рассматривать как позицию для переговоров.

"Это, скорее, публицистическое заявление, а не официальная политика Тегерана. Такое заявление нужно рассматривать как позицию для переговоров, как позицию максимально жесткого возможного ответа, но не как официальные действия, которые готовит Тегеран. Днем раньше (президент Ирана Хасан) Роухани выступал гораздо более мягко. Да, он предполагал, что выход США из соглашения может негативно сказаться на всем процессе урегулирования. Но он считает, что все участники "шестерки" по подготовке сделки по Ирану должны принимать участие в ее дальнейшей судьбе, а не только США. Он сказал, мол, пусть хоть десять Трампов будут выступать против, это не означает, что сделка будет отменена", – сказал Дмитрий Солонников.

По его мнению, США могут выйти из сделки, но у Тегерана есть надежда, что отношения с другими ее участниками будут продолжены. 

"Трампу надо переключить внимание американцев с Северной Кореи на другого врага, поскольку с КНДР у Трампа ничего не получается, Пхеньян продолжит гнуть свою линию. С Тегераном другая ситуация – у него нет ядерного оружия, поэтому он – в более ослабленной начальной позиции для переговоров по отношению к США. Но у Тегерана есть хорошие экономические взаимодействия с участниками иранской сделки – это Франция, не говоря уже о России и Китае. В этом отношении Тегеран может рассчитывать, что он продолжит экономическое взаимодействие с участниками данной сделки, даже если США из нее выйдут. А выйти Соединенные Штаты могут, Дональд Трамп может продавить решение через конгресс. Ему это будет выгодно и с точки зрения переориентации американцев с Пхеньяна, и с точки зрения аннулирования предыдущих действий администрации Барака Обамы", – считает политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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