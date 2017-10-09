Мнение: цель визита Эрдогана в Киев – вежливо "законсервировать" связи

Украину в понедельник с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свое мнение о значении этого визита в эфире радио Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.

Украину с официальным визитом в понедельник, 9 октября, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он встретится с президентом Украины Петром Порошенко.

"В рамках визита состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, а также вопросы международного мира и региональной безопасности", – сказано в сообщении на сайте президента Украины

На сайте президента Турции сообщается, что в ходе визита состоится обмен мнениями по крымской теме и о положении крымских татар.

Свое мнение о значении этого визита в эфире радио Sputnik высказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.

"С моей точки зрения, здесь отрабатываются когда-то созданные и казавшиеся тогда необходимыми, а сейчас уже ненужные механизмы двусторонних отношений, которые, тем не менее, нельзя просто взять и выбросить на свалку. Создан был в свое время Стратегический совет Турция – Украина, значит, он должен периодически собираться. Понятно, что об экономическом партнерстве Турция с Украиной говорить не может, потому что там нечем торговать и не в чем партнерствовать. Понятно, что серьезного политического партнерства у Турции с Украиной тоже быть не может, потому что у них во всем – диаметрально противоположные подходы. И даже по вопросу крымских татар, по которому когда-то у Украины с Турцией связи были достаточно тесными… Сейчас крымские татары живут в российском Крыму, а то, что осталось на Украине – это главным образом вышедшие в тираж политики, которые не представляют народ. Но Турции все равно нужно обсуждать этот вопрос, хотя бы для того, чтобы каким-то образом постепенно выходить из этого сотрудничества. Поэтому это такой визит, я бы не сказал по сворачиванию тех механизмов, которые когда-то работали – может быть, по их консервации", – считает Ростислав Ищенко.

Политолог пояснил, почему, по его мнению, Турция заинтересована в "консервации" механизмов двустороннего взаимодействия с Украиной.

"Эти механизмы складывались пять, десять, пятнадцать лет назад, когда ситуация была совершенно другой, Украина Турцией совершенно по-другому рассматривалась, вообще все совершенно иначе складывалось в регионе. Сейчас эти механизмы не работают, они неинтересны – это понятно. Но непонятно, что будет еще через пять-десять-пятнадцать лет. Поэтому дело Эрдогана – аккуратно и вежливо "законсервировать" эти механизмы. И если они потом понадобятся, то или Эрдоган, или кто-нибудь из его преемников их расконсервирует. А не понадобятся – так и бог с ними", – сказал Ростислав Ищенко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!