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Эксперт о поставках С-400 Эр-Рияду: в политике начинается новый этап

13:1009.10.2017
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСистема ПВО С-400 ТриумфСистема ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что Эр-Рияд долгое время тесно связан сотрудничеством с США, однако пришло время "посмотреть по сторонам".

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 и других вооружений, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в РФ с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт: Саудовская Аравия налаживает связи с Россией из-за США
"Достигнута договоренность с Королевством Саудовская Аравия на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103", – рассказала она.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт на размещение в королевстве лицензионного производства АК-103 и патронов к нему.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-релиз SAMI, согласно которой Москва и Эр-Рияд подписали контракты на приобретение комплексов С-400. Кроме того, согласно сообщению, подписан меморандум, предполагающий трансферт Саудовской Аравии технологий создания комплексов "Корнет-ЭМ", системы ТОС-1А "Буратино", гранатометов АГС-30 и автоматов АК-103.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии. 

"В 2007 году уже были попытки (России и Саудовской Аравии) договориться о военно-техническом сотрудничестве, затем в 2012 году… Этот процесс идет очень сложно. Потому что Саудовская Аравия на протяжении многих лет очень тесно связана с США – это финансовые, экономические, политические отношения, проблема региональной безопасности и поставки вооружений на очень большие суммы. И просто так перейти на сотрудничество с другими странами будет непросто. Но вот Саудовская Аравия на это решается", – сказал Юрий Почта.

По его мнению, Эр-Рияд понимает, что уже нельзя опираться только на Вашингтон, и признает необходимость сотрудничества с Москвой.

"Даже если реализация этого соглашения будет идти с трудом, это (договоренности о поставках С-400) все равно признак того, что Саудовская Аравия признает необходимость диверсификации военно-технического сотрудничества, что проблема безопасности страны и соседних государств зависит теперь не только от прежнего монопольного положения США, но уже и от России. Кроме того, это и признание того, что Россия является важным посредником в отношениях Саудовской Аравии, например, с Ираном, что Россия занимает важное место в решении сирийской проблемы. Становится очевидно, что Саудовской Аравии нужно смотреть и по сторонам, что прежняя опора только на США уже рискованна", – отметил политолог.

Он считает, что ситуация в мировой политике меняется – начинается новый этап.

"Поставки российского оружия, российская заинтересованность в налаживании отношений с Саудовской Аравией, как и с рядом других стран Ближнего Востока – это важный фактор современной политической ситуации. И договоренности с Саудовской Аравией говорят о том, что начинается новый этап в нашей политике на Ближнем Востоке и в мировой политике в целом", – заключил Юрий Почта.

Пентагон уже выразил обеспокоенность планами Эр-Рияда по закупке комплексов С-400, аргументируя это "оперативной несовместимостью этих систем с системами американского производства".

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в оборонной сфере не направлено против третьих стран, а призвано обеспечить "стабильность в мире и регионе".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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