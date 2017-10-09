Мнение: появление оружия из США у сирийских боевиков становится все опаснее

Боевики Исламского государства во время боя в районе города Хасеке на северо-востоке Сирии

Боевики Исламского государства во время боя в районе города Хасеке на северо-востоке Сирии

У боевиков, атаковавших российских полицейских в Сирии, было оружие из США. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что американцы не контролируют оружие и тех людей, кому оружие поставляют.

Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые атаковали 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции в Хаме, использовали оружие производства США, Бельгии и Франции, заявил журналистам военнослужащий сирийской армии Валид Хали.

"Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции", – сказал Валид Хали во время демонстрации захваченного у боевиков оружия.

В ряде случаев террористы самостоятельно дорабатывали серийные образцы. В частности, трофеями сирийских военных стали американские винтовки М-16 с кустарно изготовленным крепежом под оптический прицел.

Как заявил начальник главного оперативного управления сирийской армии генерал Али Аль-Али, в Восточной Гуте и восточных кварталах Дамаска были собраны неопровержимые доказательства того, что террористы используют иностранное вооружение и боеприпасы.

"Сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами. Данными боеприпасами боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Дамаска и его пригороды", – отметил Аль-Али.

По его словам, во время разминирования квартала Сахур-2 в восточных районах Алеппо военные нашли и обезвредили 193 боеприпаса, среди них — гранаты к подствольному гранатомету М203 и 60-миллиметровые мины американского производства.

Аль-Али рассказал, что к террористам попадает оружие, купленное по программе Пентагона для помощи американским союзникам. Его доставляют на Ближний Восток морским транспортом и переправляют в Сирию через участки границы, которые не контролируют правительственные войска.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы не контролируют те силы, которым поставляют оружие.

"О том, что оружие, которое закупалось по программам США для сирийской оппозиции, попадает к боевикам, говорится уже не впервые. К сожалению, эта практика существует с тех пор, как началась борьба с ИГИЛ*. Соединенные Штаты Америки очень неразборчивы в выборе сил и средств, которые они используют непосредственно в Сирии. Они не контролируют оружие и тех людей, кому его поставляют. Кроме того, среди сирийской оппозиции, которую США считают умеренной, способной противостоять (президенту Сирии Башару) Асаду и одновременно помогающей коалиции в борьбе с ИГИЛ*, на самом деле очень много людей, которые сотрудничают с террористическими группировками и это оружие им перепродают. На сегодняшний день, когда все ближе наступает конец ИГИЛ* на территории Сирии, эти вопросы начинают обостряться. Появление вооружения за счет американских программ в руках воинствующей оппозиции, способной на провокации, на сопротивление реальным политическим силам в Сирии, которые стремятся к миру, становится очень опасным. На это мировое сообщество, конечно, должно реагировать", – сказал Владимир Богатырев.

*Террористическая организация запрещена в России.