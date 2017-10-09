Политолог: скоро американцам будет некому поставлять оружие в Сирии

Сирийский генерал Али Аль-Али заявил, что к террористам в Сирии попадает оружие, купленное для союзников США. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "всплывшие" данные – это только "вершина айсберга".

К радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам США, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.

Аль-Али сообщил, что сирийским военным известно о поставках США оружия террористическим группировкам "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, о котором ранее заявлялось, что оно предназначается для борьбы с боевиками.

По его данным, большую часть оружия, которое попадает к сирийским радикалам таким образом, закупают американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США. Аль-Али пояснил, что это оружие доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.

"В данном случае мы сталкиваемся с тем, что существует и стратегия, и самопроизвольные действия. США создали такую систему в Сирии с точки зрения помощи так называемым союзникам западной коалиции, что она по своей сути предопределяет попадание вооружения, в том числе достаточно продвинутых типов оружия, в руки террористических организаций. При этом поставки оружия оппозиции велись хаотически, велись по политическим соображениям, велись, прежде всего, с целью свержения законного правительства в Сирии, поэтому особо не разбирались, кому и что поставляли. Вследствие этого данное вооружение попало на международный рынок, и я думаю, что значительная часть поставленного сирийской оппозиции оружия вполне сейчас может всплыть и в Африке, и в Азии, и в Европе", – сказал Дмитрий Евстафьев.

Вместе с тем, по его словам, существуют определенные признаки того, что поставка оружия террористическим группировкам в Сирии со стороны США имела целевой характер.

"И я думаю, что та информация, которая сейчас всплыла – это пока еще только вершина айсберга. По мере того, как сирийские войска при поддержке наших ВКС продвигаются вглубь территории Сирии и зачищают анклавы ИГИЛ*, таких фактов (попадания американского оружия к террористам) становится все больше и больше. Что касается изменений, которые возможны в связи с успехами сирийской армии, российских ВКС, то я считаю, что в тех объемах, в которых поставки оружия происходили, вероятнее всего, этого делать уже не получится. Могут быть, конечно, какие-то одиночные партии, но крупные партии вооружений, собственно говоря, скоро поставлять будет уже попросту некому", – заключил политолог.

*Террористические организации, запрещенные в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!