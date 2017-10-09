Мнение: съезд украинцев в Крыму нужен, в первую очередь, украинскому народу

В Крыму впервые пройдет съезд представителей украинских диаспор. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что съезд будет иметь резонансный характер.

В Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран. Об этом сообщил РИА Новости глава госкомитета правительства республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа", — сказал Смирнов.

В работе форума примут участие, в том числе, представители Украины, а также диаспор из Белоруссии и Молдавии.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что съезд будет иметь резонансный характер.

"Этот съезд выгоден, в первую очередь, украинскому народу. Большое число украинцев, живущих за пределами Украины и в самой стране, выступает против действующего курса, который проводит президент Петр Порошенко. На съезде будет большая делегация с Украины – это представители национальных объединений, которые готовы выступать за будущее Украины в союзе с Россией, в составе Евразийского союза. Поэтому этот съезд будет иметь резонансный характер. Этот съезд очень полезен, он имеет большие перспективы в плане улучшения диалога между народами двух стран. А в Киеве, возможно, будут возбуждены уголовные дела в отношении делегатов, которые посетят съезд. Однако репрессивные действия Киева не будут законными, их не примет украинское общество", — сказал Антон Бредихин.

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