Американист: руководство республиканцев готово "откреститься" от Трампа

Сенатор Боб Коркер заявил о риске "третьей мировой войны" из-за действий президента США Дональда Трампа. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что стоит за этим заявлением.

Американский сенатор-республиканец, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил в интервью New York Times, что президент США Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить страну "на путь к третьей мировой войне".

По мнению сенатора, Трамп относится к своей должности в Белом доме, как к реалити-шоу. "Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", — отметил Коркер.

Ранее Боб Коркер объявил, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году. Дональд Трамп прокомментировал решение Коркера в Twitter, заявив, что у сенатора "кишка тонка" для участия в выборах. Кроме того, президент заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, и обвинил его в том, что он причастен к ядерной сделке с Ираном.

В ответ на сообщения Трампа Коркер написал в Twitter, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире радио Sputnik предположил, что, по его мнению, стоит за заявлением Коркера.

"Это заявление лишний раз подчеркивает, что, возможно, найден какой-то компромат на Дональда Трампа, и, может быть, в ближайшее время в той или иной форме он будет опубликован. А это означает начало процесса импичмента президента. Это заявление – сигнал того, что руководство Республиканской партии, которое недовольно Трампом, готово официально откреститься от него", — сказал Владимир Васильев.

Вместе с тем, по его мнению, американские политики могут быть действительно обеспокоены поведением президента.

"Основная проблема – заявления в отношении Северной Кореи и Ирана. Америка не готова к ведению военных действий. Заявления Трампа могут загнать администрацию в безвыходное положение, когда должны быть предприняты совершенно не просчитанные действия, чтобы оправдать эти заявления. Однако такие шаги требуют одобрения конгресса. Не исключено, что заявление Коркера – подготовка мнения, что конгресс не будет выдавать подобного рода разрешения", — отметил американист.

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