Политолог: Турция стремится сократить сотрудничество с США

Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз гражданам США. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что Анкара так далеко еще не уходила в ужесточении своих отношений с Вашингтоном.

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Соответствующая информация опубликована в Twitter дипломатической миссии.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Анкаре объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

Суд в Турции в минувшую среду арестовал работника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, обвинив его в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает организатором попытки переворота в прошлом году.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что своим зеркальным ответом Анкара посылает Вашингтону определенный сигнал.

"Вопросы виз – это всегда вопросы сотрудничества между странами. Поэтому данное решение турецкой стороны означает, что Турция стремится сократить это сотрудничество с Соединенными Штатами. Связано это в первую очередь с различием позиций двух стран, в том числе и по сирийскому вопросу, по взаимоотношениям с Россией, по отношению к проблеме курдов и еще целому ряду различных вопросов. Но Сирия, Россия и курды – это, наверное, самое главное. Турция со времен Второй мировой войны так далеко еще не уходила в ужесточении своих отношений с Соединенными Штатами, а всегда была союзником США. Тот факт, что турецкое правительство позволило себе занять такую жесткую позицию, означает, что американцы и на этом фронте резко ослабили свою роль, совершили очередную ошибку", — сказал Дмитрий Журавлев.

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