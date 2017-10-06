Политолог: запрет на въезд в Россию украинским чиновникам – "новация" Киева

СБУ предложила ввести уголовную ответственность для украинских чиновников за посещение РФ. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с точки зрения международных отношений это выглядит довольно странно.

Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Россию украинским чиновникам, в частности, предлагает ввести за это уголовную ответственность, сообщает пресс-служба ведомства. Документ был инициирован главой СБУ Василием Грицаком.

"СБУ инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам… Юристы СБ Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", – говорится в сообщении на сайте СБУ.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

В эфире радио Sputnik очередную инициативу СБУ прокомментировал политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

"Вероятно, Киеву не нравится, что украинцы, приезжая на территорию России, могут представлять точку зрения, которая идет вразрез с позицией украинских властей. Видимо, не доверяют своим. По-другому это решение объяснить сложно. Но нельзя сказать, что украинские политики часто ездят в Россию. Скорее, ездят бывшие украинские политики, мы видим их на российском телевидении в качестве экспертов. Думаю, что по факту инициатива СБУ приведет к тому, что украинские эксперты могут перестать приезжать в Россию. Но и российские эксперты могут перестать приезжать на Украину. Ни к чему хорошему это не приведет. Отсутствие гуманитарных контактов будет способствовать еще большему разрыву отношений. И никак не поспособствует восстановлению доверия между двумя странами", – сказал Олег Игнатов.

Вместе с тем, отметил он, этот запрет с точки зрения международных отношений выглядит довольно странно.

"Обычно при напряженных отношениях внешнеполитическое ведомство не рекомендует посещать какую-либо страну своим гражданам, но о запретах речи не идет. Так что Украина здесь вносит новое слово. Это новация украинских властей", – считает политолог.

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