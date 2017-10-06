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Мнение: ПАСЕ повела себя по отношению к Аграмунту кощунственно

18:1206.10.2017
(обновлено: 18:13 06.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку, как сообщается, "по личным причинам". Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на это решение повлияла антироссийская истерия, поддержанная в европейских структурах.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно подал в отставку, сообщил глава украинской делегации в организации Владимир Арьев.

"Президент ПАСЕ Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья", – написал Арьев на своей странице в Facebook. 

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Политолог: ПАСЕ в отношении России проявляет лицемерие
Позднее Аграмунт подтвердил, что решил покинуть пост "по личным причинам". 

Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот отправил письмо с объяснением причин такого шага. "В первую очередь, тот факт, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат, он не может в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель", – заявил собеседник агентства. 

При этом Аграмунт продолжит входить в состав Ассамблеи как глава испанской делегации.

Скандал вокруг Аграмунта разразился на апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Они потребовали объявить Аграмунту вотум недоверия, но регламент организации не предполагает механизмов отставки с выборных должностей.

Тогда уставной орган ПАСЕ – Бюро – запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Позднее ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения Аграмунта от должности.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что все это вынудило Педро Аграмунта подать в отставку.

"Представляете, под конкретного человека меняют регламент ПАСЕ, чтобы инициировать импичмент! Только за то, что он достаточно благосклонно относился к России, за то, что, выступая на сессиях Ассамблеи, говорил, что нельзя решать вопросы европейской безопасности без Российской Федерации. Это, по меньшей мере, кощунственно по отношению к влиятельному европейскому политику, даже по отношению к его сединам делать этого нельзя было категорически", – сказал Александр Гусев.

Он напомнил, что инициаторами скандала выступили украинские представители. Однако, считает профессор, не усилия Киева, а общая антироссийская истерия, поддержанная в европейских структурах, повлияла на отставку главы ПАСЕ.

"Украинцы там не заправляют, и было бы преувеличением говорить, что ПАСЕ слушает делегатов от Украины. Но, к сожалению, не только в ПАСЕ, но и в Совете Европы, и в Европейском совете все "крутится и вертится" вокруг темы санкций, Крыма, всего, что связано с Россией. Россия подается как "страна-агрессор", которая якобы вот-вот нападет на какую-нибудь европейскую страну. Конечно, все это не так. Но СМИ подкидывают дровишки в тлеющий огонь по отношению к России. Поэтому, конечно, нужно воспринимать отставку Аграмунта не как сведение личных счетов, а как проявление русофобии", – отметил Александр Гусев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 


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