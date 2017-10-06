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Политолог: на Украине не найдется "героев" для морской блокады Крыма

17:0506.10.2017
(обновлено: 17:06 06.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоВсе продукты, которые используются в приготовлении блюд, местныеВсе продукты, которые используются в приготовлении блюд, местные
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
В Киеве призвали окружить Крым "токсичной атмосферой", организовав морскую блокаду. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik назвал это нереализуемой задачей.

Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма "токсичную атмосферу", чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией.

"Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, блокирования таких судов в портах Турции, – нет вообще", – заявил он в четверг с трибуны Рады.

Тетерук призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и арестовывать их капитанов. "Они должны отвечать за то, что провозят контрабанду", – сказал нардеп.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя заявление украинского депутата, отметил, что киевские власти, задумавшие предпринять новую попытку изоляции Крыма, ждет глубокое разочарование.

Туристы, прибывшие на отдых в Крым, выходят из здания международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Мы видим попытку организовать международную морскую блокаду полуострова, но уверен, что киевские власти ждет глубокое разочарование. Их желание полностью изолировать полуостров никогда не сбудется, так как у Крыма с каждым годом становится все больше друзей на международной арене", – сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что всю линейку блокад, которую использовала Украина для "удушения крымчан", полуостров смог пережить без катастроф.

"Все эти "токсичные зоны", блокады, мрачное небо – это завуалированное согласие, что Крым все-таки российский", – подчеркнул Бальбек.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин также считает, что все попытки Киева организовать блокаду Крыма бесперспективны.

"В этих инициативах нет ничего удивительного. Киев делал, делает и будет делать все возможное для того, чтобы обострить ситуацию вокруг Крыма. Сначала устраивали блокаду пассажирскую, водную, энергетическую, теперь предлагается под названием "токсичная атмосфера" устроить морскую блокаду полуострова. Но совершенно очевидно, что это нереализуемая задача, потому что Крым – это территория России. Блокировать российские порты никакому Киеву не удастся. Если они вздумают это делать, это будет равносильно объявлению войны России. Это акт агрессии в отношении России. Я напомню, что такие идеи уже выдвигались представителями так называемого "меджлиса" (экстремистская организация, запрещенная в России – ред.), но не находилось "героев", желающих рискнуть выйти в море и попытаться блокировать Севастополь", – сказал Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, призывы к блокаде Крыма так же, как и заявления о возвращении полуострова в состав Украины, делаются киевскими политиками с вполне определенной целью.

"А зачем делаются заявления, что, мол, через год мы устроим Парад Победы в Севастополе? В этом году Порошенко заявил, что опять-таки через год, в 2018 году, Крым будет возвращен в состав Украины. Все это делается только для того, чтобы постоянно нагнетать напряженность вокруг Крыма. Как только эта тема уходит на второй план в мировых новостях, так сразу же появляется какая-нибудь очередная инициатива", – заключил политолог.

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