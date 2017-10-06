Военный эксперт: решение по Нобелевской премии мира вызывает вопросы

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), сообщил Норвежский нобелевский комитет.
В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, в том числе 215 человек и 103 общественные и международные организации.
Международная кампания по запрещению ядерного оружия является объединением гражданского общества для продвижения идеи выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года.
Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik выразил свое мнение по поводу присуждения премии.
"В любом случае это решение Нобелевского комитета. Но с чисто экспертной точки зрения я хочу сказать, что общественные организации не могут вносить реальный вклад в ядерное разоружение. Это прерогатива, прежде всего, политиков, глав ведущих ядерных государств. Реальный пример ядерного разоружения – это подписанный в Праге несколько лет назад договор СНВ-3, в рамках которого США и Российская Федерация взяли на себя взаимные обязательства по сокращению количества ядерных боеголовок и количество носителей ядерного оружия до пороговых значений, согласованных в рамках данного договора. Вот это реальный вклад в ядерное разоружение. Так что решение Нобелевского комитета по премии мира лично у меня вызывает ряд больших вопросов", – сказал Игорь Коротченко.
Премия мира – одна из пяти, завещанных в конце девятнадцатого века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896).
В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме, – 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).
В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны.
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