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Военный эксперт: решение по Нобелевской премии мира вызывает вопросы

16:2006.10.2017
(обновлено: 16:22 06.10.2017)
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniДаниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Решение Нобелевского комитета в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), сообщил Норвежский нобелевский комитет.

В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, в том числе 215 человек и 103 общественные и международные организации.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике в Стокгольме, Швеция. 4 октября 2016
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
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В ООН прокомментировали присуждении премии ICAN. По словам официального представителя женевского отделения всемирной организации Алессандра Велуччи, ООН рассчитывает, что присуждение Международной кампании по запрещению ядерного оружия Нобелевской премии мира поспособствует активизации процесса ратификации странами Договора о запрещении ядерного оружия.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия является объединением гражданского общества для продвижения идеи выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik выразил свое мнение по поводу присуждения премии.

"В любом случае это решение Нобелевского комитета. Но с чисто экспертной точки зрения я хочу сказать, что общественные организации не могут вносить реальный вклад в ядерное разоружение. Это прерогатива, прежде всего, политиков, глав ведущих ядерных государств. Реальный пример ядерного разоружения – это подписанный в Праге несколько лет назад договор СНВ-3, в рамках которого США и Российская Федерация взяли на себя взаимные обязательства по сокращению количества ядерных боеголовок и количество носителей ядерного оружия до пороговых значений, согласованных в рамках данного договора. Вот это реальный вклад в ядерное разоружение. Так что решение Нобелевского комитета по премии мира лично у меня вызывает ряд больших вопросов", – сказал Игорь Коротченко.

Премия мира – одна из пяти, завещанных в конце девятнадцатого века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896).

В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме, – 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны.

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