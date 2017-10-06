Польский эксперт: Киев делает все, чтобы Донбасс понял, что он – не Украина

Польский эксперт Томаш Янковский в эфире радио Sputnik прокомментировал скандал, разразившийся в Польше после признания главы министерства энергетики о закупках угля в Донбассе.

В Польше получило широкий резонанс признание главы министерства энергетики Кшиштофа Тхужевского, который не стал отрицать, что в страну поступил уголь с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Какая-то маленькая фирма. С Донбасса ли – однозначно не понятно, но похоже, что так. Произошла поставка угля, 11 тысяч тонн. Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки", – сказал министр в эфире Польского телевидения.

Находившийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик назвал сложившуюся ситуацию "очень неприятной". "Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша – с наших оккупированных территорий", – сказал он.

Ранее польская Gazeta Prawna сообщила, что в Польшу был поставлен антрацит с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Как утверждает издание, уголь ввезла фирма Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в Катовице.

В интервью Sputnik Polska, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский выразил мнение, что Польша запуталась в своей украинской политике.

"Я убежден, что проблема заключается не в каких-то юридических или экономических неправомерностях. Это связано с путаницей в польской политике, которая отрицает все свершившиеся факты, касающиеся как Крыма, так и отделения Луганской и Донецкой народных республик от Украины. А из-за этого отрицания какое-либо сотрудничество между Польшей и этими регионами не может быть признано правильным, даже несмотря на то, что с чисто экономической точки зрения оно отвечает интересам польского народа", – сказал Томаш Янковский.

По его мнению, Киев с самого начала гражданской войны на Украине фактически убеждает жителей Донбасса, что у них нет общего будущего с этой страной.

"Политика украинской власти в отношении Донбасса – это также касается и угля – это отрицание самого себя. Вспомним, как Украина заблокировала пенсионные выплаты для жителей Донбасса, заявив при этом, что это неотъемлемая часть их государства. С одной стороны, они заявляют о своем желании, чтобы Донбасс остался частью территории Украины, а с другой стороны делают все, чтобы де-факто убедить жителей этого региона, что у них больше нет общих с Киевом интересов. Правительство Украины, блокируя торговлю углем из непризнанных республик, само провоцирует такого рода ситуации. Понятно, что этот уголь должен быть продан в любом случае, потому что люди должны на что-то жить. А украинская политика с самого начала гражданской войны в этой стране убеждает жителей Донбасса – возможно, это делается бессознательно – что у них нет общего будущего с Украиной", – отметил Томаш Янковский.

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