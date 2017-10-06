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Мнение: Киев понимает, что открыто объявлять России войну – это странно

15:5706.10.2017
(обновлено: 15:58 06.10.2017)
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© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в КиевеТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
СБУ предложила ввести ответственность для чиновников за поездки в РФ. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко, Киев вынужден потакать националистам и держать ответ перед населением, поэтому и предлагает подобные полумеры.

Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Россию украинским чиновникам, в частности, предлагает ввести за это уголовную ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию.

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© РИА Новости / Олеся Потапова
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"СБУ инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам… Юристы СБ Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", – говорится в сообщении на сайте СБУ.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Главный редактор интернет-издания Politrussia.ru, политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев вынужден потакать националистам и держать ответ перед населением, поэтому и предлагает подобные полумеры.

"На Украине идет заигрывание с националистами, а точнее, с нацистами, которые активно требуют, чтобы Россия была объявлена врагом, напавшим на Украину. Но власти прекрасно понимают, что если пойти на поводу у нацистов, то надо объявлять России войну. В современных реалиях это будет выглядеть, мягко говоря, странно. Все прекрасно понимают, что никаких регулярных вооруженных сил России на территории Донбасса нет, это неоднократно подтверждено наблюдателями ОБСЕ. Говорить о том, что Россия "вторглась" и "оккупировала", глупо и нелепо. Но именно эта карта разыгрывается на Украине уже три с половиной года. И люди, которые это слушают, начинают задавать неудобные вопросы своей власти: мол, если Россия – страна-агрессор, то почему мы не объявляем войну, а покупаем ее реверсный газ; почему мы не закрыли границу, не отозвали своих дипломатов, а продолжаем вести торговую деятельность; почему наши граждане едут туда работать? И так далее. Чтобы не давать ответы на эти вопросы, но поддерживать версию о том, что Россия – это "агрессор", выгодную националистам, власти вводят полумеры, в том числе, предлагают преследовать чиновников, которые посещают РФ", – сказал Руслан Осташко.

По его мнению, власти могут этим не ограничиться.

"Потихоньку они могут подойти к вопросу реального введения виз, что будет очень страшным шагом для населения Украины, потому что огромное количество людей работает на территории России, и это затруднит им жизнь. Власти это понимают, поэтому вынуждены как-то вертеться в той реальности, которую сами себе создали. Но хорошего выхода из этой ситуации нет", – отметил Руслан Осташко. 

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