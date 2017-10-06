Военный эксперт: самолеты США развили серьезную активность у границ РФ

В Минобороны рассказали о перехвате самолета-разведчика у границ России. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что количество разведывательных мероприятий со стороны членов блока НАТО превышает разумные пределы.

Российские истребители за минувшую неделю перехватили у границ один иностранный самолет-разведчик. Это следует из данных, опубликованных в пятничном номере газеты Минобороны "Красная звезда".

Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль границ России на прошлой неделе вели 17 летательных аппаратов – 15 обследовали Западное стратегическое направление и два – Арктическое. Кроме того, у морских границ зафиксированы пять кораблей.

Нарушений российского воздушного пространства не отмечено.

Неделей ранее, по данным военного ведомства, российские истребители выполнили девять перехватов, воздушную разведку вдоль границ России вели 58 летательных аппаратов.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что количество разведывательных мероприятий со стороны членов блока НАТО вблизи границ РФ превышает разумные пределы.

"Я бы назвал эту ситуацию стандартной, но только для времен "холодной войны". В нынешней ситуации количество разведывательных мероприятий со стороны членов блока НАТО, и особенно США, вблизи наших границ действительно превышает все разумные нормативы, если сравнивать с наблюдениями с нашей стороны. Мы же не летаем, допустим, у побережья Сан-Диего, где находится крупнейшая база Военно-морских сил США. Действительно, Соединенные Штаты развили большую и серьезную активность возле наших берегов, порой провокационную. Мы у них на первом месте в этой области", – сказал Дмитрий Дрозденко.

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