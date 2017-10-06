Аналитик: идея об импичменте Порошенко – элемент политической игры

Петиция за импичмент президента Украины Петра Порошенко набрала необходимое число голосов. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что власть на Украине сейчас крайне непопулярна, но нет политиков, предлагающих альтернативу.

Петиция о недоверии президенту Украины Петру Порошенко и необходимости запуска процедуры его импичмента на сайте Киевского городского совета набрала необходимое число голосов (более пяти тысяч человек) для рассмотрения властями.

Согласно тексту петиции, главу Киевсовета и депутатов призывают донести до Верховной рады выражение недоверия жителей Киевской области к деятельности Порошенко, так как, по мнению авторов петиции, он не выполнил свои предвыборные обещания и фигурировал в публикациях на тему коррупции.

"В связи с этим требуем от Верховной рады принять решение об отстранении Петра Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины (импичмент) и создать следственную комиссию парламента, которая должна проверить его деятельность на посту президента Украины", – говорится в петиции.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой – сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Принятие закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что петиция показывает, насколько непопулярна власть на Украине.

"Порошенко – крайне непопулярный президент. Его рейтинг на протяжении двух лет президентства стремительно шел вниз. Другие украинские политики не сильно отличаются от Порошенко по популярности. То, что петиция набрала такое большое количество голосов, просто подтверждает тезис, что власть на Украине крайне непопулярна. Но проблема в том, что сейчас в стране нет политика или политиков, которые смогли бы предложить альтернативу тому, что дают "майданные" политики. К тому же у оппозиционных политиков нет достаточных ресурсов и поддержки избирателей. Так что импичмент президента Порошенко – это, скорее, один из элементов политической игры в перманентном политическом кризисе, который существует на Украине", – сказал Станислав Бышок.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!