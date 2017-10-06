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Военный эксперт: у США с выходом из ДРСМД возникнет "большое искушение"

13:0706.10.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин ЯрРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Совете Федерации заявили об опасности одностороннего выхода США из договора о РСМД. Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что возрастет риск ракетно-ядерного конфликта, и Россия не может этого не учитывать.

Россия может опасаться одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по аналогии с возможным отказом Вашингтона от ядерной сделки с Ираном, заявил РИА Новости сенатор, экс-глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Чьи ракеты меньше? США грозятся выйти из Договора РСМД
"Если Вашингтон откажется от ядерной сделки с Ираном, Россия может опасаться, что аналогичная ситуация сложится и с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о чем США не раз говорили", – заявил Озеров.

Тегеран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Стороны приняли совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее санкции. План вступил в силу 16 января 2016 года.

Военный эксперт, обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что ракеты средней дальности имеют малое время подлета к границе России, средства противоракетной обороны в данном случае обесцениваются.

"Договор подписывался в далекие восьмидесятые годы, тогда ракеты средней и малой дальности размещались на территории Западной Германии, и хотя подлетное время было очень маленьким, но все-таки оно было. Если сейчас Соединенные Штаты выйдут из этого договора, то теоретически они могут разместить свои ракеты на наших западных границах – в Прибалтике, на Украине. Предположим, что позиции этих ракет будут находиться в районе Нарвы, Харькова, Мариуполя, тогда подлетного времени вообще никакого не будет. Это всего лишь несколько сотен километров – например, от эстонской границы до Петербурга, крупнейшего центра нашей оборонной промышленности. Для нас это может быть совершенно новая геополитическая реальность, это может обесценить систему предупреждения о ракетном нападении. Поэтому выход из этого договора объективно не выгоден РФ на данном этапе", – сказал Михаил Ходаренок.

По его словам, разрыв договора резко осложнит взаимоотношения двух стран, приведет к росту напряженности.

"По большому счету, резко возрастает риск ракетно-ядерного конфликта и даже конфликта с применением обычных средств поражения. Если ракеты средней и малой дальности будут размещены на западных границах РФ, то у американцев может возникнуть большое искушение опробовать в действии свою теорию быстрого глобального удара. Вполне возможно, что выход из ДРСМД задумывается именно в целях осуществления подобной стратегии. Безусловно, без ответных мер не обойдется. Меры противодействия будут приняты, и они, безусловно, будут носить симметричный характер. Но о конкретных шагах говорить преждевременно. Все это не означает, что нам надо втягиваться в разорительную гонку вооружений с Соединенными Штатами", – заключил военный эксперт. 

Договор о РСМД подписан 8 декабря 1987 года, вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 км, а также пусковые установки для них. Договор является бессрочным и остается важным фактором поддержания стратегической стабильности, содействует процессу дальнейшего сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений.

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