Политолог о возбуждении СК дел против ВСУ: ни одна война не длится вечно

СК России возбудил ряд уголовных дел по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил важность подобных шагов.

Следственный комитет России возбудил ряд новых уголовных дел по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено еще четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", – сказала она.

По словам Петренко, с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины "в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке Трудовское и городе Донецке".

В результате этих обстрелов, по данным СК России, четверо мирных жителей получили ранения.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", – добавила Петренко.

Она отметила, что по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил важность шагов, предпринимаемых со стороны Следственного комитета.

"Пока что реальные сроки обвиняемые получить вряд ли смогут, но, тем не менее, подобные дела возбуждать надо. Потому что ни одна война не длится вечно, когда-нибудь все заканчивается. Мне кажется, что здесь уже видны горизонты ее окончания. И те, кто сейчас совершает преступления, должны знать, что о них не забывают и рано или поздно им придется отвечать за свои преступления против человечности, которые не имеют срока давности", – сказал Александр Дудчак.

При этом он обратил внимание, что Верховная рада Украины в пятницу приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Видно, что некоторые политические силы на Украине совершенно не хотят даже допустить возможности, чтобы страна выполняла Минские соглашения, и хотят, чтобы об этих соглашениях вообще не упоминалось. И, судя по всему, соглашения, которые Украина подписала, она выполнить просто не в состоянии. По крайней мере, при нынешней власти, которая развязала войну, устроила Майдан, перспективы реализации этих соглашений весьма туманны. Тем не менее, Украина их подписала и должна выполнять. И этому должно способствовать мировое сообщество: и ЕС, и США, и те страны, которые были гарантами выполнения Минских соглашений", – считает политолог.

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