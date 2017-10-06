Мнение: законопроект о реинтеграции Донбасса рисует трагические перспективы

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что законопроект в текущей редакции приведет к эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение.

Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

Документ изначально определял приоритетными реализацию пунктов по безопасности Минских соглашений. Однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались Минские соглашения, был изъят. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон также предусматривает возможность использования вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию "антитеррористической".

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса в предложенной редакции приведет к эскалации конфликта на юго-востоке.

"Принятие Радой в первом чтении закона о реинтеграции Донбасса – это, конечно, вызов мировому сообществу, так как это, по сути, отказ от исполнения соглашений "Минск-2" и организация вопроса законного уничтожения любого сопротивления на территории (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР. Это, по сути, закон об объявлении войны. Так как принятие этого закона в существующей редакции, по сути, ведет к эскалации вооруженного конфликта на территории Донбасса и формализует прямое применение вооруженных сил уже не в рамках так называемой АТО, а как боевые действия по уничтожению людей, которые думают по-другому. А это очень опасная тенденция", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, мировому сообществу необходимо оказать на Киев воздействие с целью исполнения Минских соглашений, выполнение которых данный закон практически исключает.

"Здесь нужно применить все дипломатические методы для того, чтобы вернуть руководство Украины к исполнению Минских соглашений. Потому что как только этот закон будет принят окончательно, вопрос о реинтеграции и особом статусе ДНР и ЛНР уже стоять не будет. А если это помножить на уже принятое решение о введении так называемого военного положения в отдельных областях, то это рисует очень трагические перспективы развития ситуации на юго-востоке Украины", – сказал Вадим Колесниченко.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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